12 ଘଣ୍ଟିଆ ନର୍ଲା ବନ୍ଦ; ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଦାବିରେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ 'ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ମେଡିକାଲ ହେଉନି'
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକଳାବସ୍ଥା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ବନ୍ଦରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସାମିଲ ହେଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ।
Published : March 11, 2026 at 3:20 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଦାବିରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ନର୍ଲା ବନ୍ଦ ପାଳନ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି 'ନର୍ଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ' । ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ୧୬କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନର୍ଲାବାସୀ । ନର୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ଗହ ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ, ଡିଏଲିସିସ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସସମ୍ୟା ଦୂର ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ନର୍ଲା । ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏହାସହ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ମଦନପୁର ରାମପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ୧୬କୁ ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
କାହିଁକି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ?
ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ବ୍ଳକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି । ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଏଲିସିସ ଆଦି ସୁବିଧା ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହଁ କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
'ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉନି'-
ଏନେଇ ନର୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ଚୂଡାମଣି ଗୌଡିଆ କହିଛନ୍ତି, "ନର୍ଲାରେ ଏକ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଅଥଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବବୋଧ କରିଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ।"
'ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ'-
ନର୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ଜଣଙ୍କ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ । ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ମିଳିବ ତେବେ ଆଉ କଣ କରିବୁ । ଆମର ଏଠି ଡାଏଲିସିସ୍ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହାଁନ୍ତି କେବଳ ଏହା ରେଫର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି । ତେଣୁ କରି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି