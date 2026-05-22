ETV Bharat / state

ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ସିଂହାସନୀ ପୀଠ: ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ମୃତ, ଅଟୋ କହୁଛି ଛାତିଥରା କାହାଣୀ

ଅଧୁରା ରହିଗଲା ମାନସିକ ମୁଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ । ସିଂହାସନୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ । ୬ ମୃତ, ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

accident
ଗଞ୍ଜାମ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଞ୍ଜାମ: ହସଖୁସିରେ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳକର ମୁଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିକିଟିରୁ ଅଟୋରେ ବାହାରି ଥିଲେ 14 ଜଣ । ହସଖୁସିରେ ଆଗକୁ ଗଡୁଥିଲା ଅଟୋ...କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଛପିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ...ମାନସିକ ପୂରଣ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା...ଅଟୋ-ବସ୍‌ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଲିଭିଗଲା 6 ଜୀବନ ଦୀପ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଲଡକାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ମେଡିକାଲଠୁ ଗାଁ...

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ମୃତ, ଅଟୋ କହୁଛି ଛାତିଥରା କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପଡିରହିଥିଲା ଛଅଟି ମୃତଦେହ । ଅଟୋ କହୁଥିଲା ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର । ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୂରା ମେଡିକାଲ ପରିସର...ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ...କିଏ ବାପାକୁ ହରାଇଲା ତ କିଏ ମା’ଙ୍କୁ...ବସ୍‌ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ।

Ganjam Accident
ଗଞ୍ଜାମ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ବସ୍‌ । ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

Ganjam Accident
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?

ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଳକର ସୋରଳ ରୋଡ୍ ଏରେଣ୍ଡ୍ରାରୁ ବାହାରିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଜଣ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଯାଉଥିଲେ । କୋଦାଳ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡିରେ ମୁଣ୍ଡନ ହେବାକୁ ଥିବା ନାବାଳକ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ । ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡନ ସହ ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ।

Ganjam Accident
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ସିକୁଳା ନିକଟସ୍ଥ ଲଡକାପଲୀ ଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏହି ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଧାର କାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

Ganjam Accident
ଆହତ (ETV Bharat Odisha)

କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ୬ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ନାବାଳିକା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ..

  1. କିରଣ ବେହେରା (୧୦)
  2. ସନି ବେହେରା (୧୨)
  3. ନୀଳା ବେହେରା (୫୦)
  4. ନାରସୁ ବେହେରା (୪୩)
  5. ରତନୀ ବେହେରା (୪୦)
  6. ମଲ୍ଲି ବେହେରା (୭୫)

ଗୁରୁତର ମାନେ ହେଲେ...

  1. ଅଳକା ବେହେରା (୧୭)
  2. କନକ ବେହେରା (୬୦)
  3. ଭାଗ୍ଯ ବେହେରା (୫୫)
  4. ଝିଲି ବେହେରା (୪୦)
  5. ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ପ୍ରଧାନ

କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସଡିପିଓ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ କୋଦଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସେପଟେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବସ୍-ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 2 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 6 ମୃତ

ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ

TAGGED:

BUS HITS AUTO
GANJAM PURROSTOMPUR
ଗଞ୍ଜାମ ଦୁର୍ଘଟଣା
ସିଂହାସନୀ ପୀଠ
GANJAM ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.