ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ସିଂହାସନୀ ପୀଠ: ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ମୃତ, ଅଟୋ କହୁଛି ଛାତିଥରା କାହାଣୀ
ଅଧୁରା ରହିଗଲା ମାନସିକ ମୁଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ । ସିଂହାସନୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ । ୬ ମୃତ, ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 22, 2026 at 8:04 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ହସଖୁସିରେ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳକର ମୁଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିକିଟିରୁ ଅଟୋରେ ବାହାରି ଥିଲେ 14 ଜଣ । ହସଖୁସିରେ ଆଗକୁ ଗଡୁଥିଲା ଅଟୋ...କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଛପିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ...ମାନସିକ ପୂରଣ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା...ଅଟୋ-ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଲିଭିଗଲା 6 ଜୀବନ ଦୀପ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଲଡକାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ମେଡିକାଲଠୁ ଗାଁ...
କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପଡିରହିଥିଲା ଛଅଟି ମୃତଦେହ । ଅଟୋ କହୁଥିଲା ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର । ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୂରା ମେଡିକାଲ ପରିସର...ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ...କିଏ ବାପାକୁ ହରାଇଲା ତ କିଏ ମା’ଙ୍କୁ...ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ବସ୍ । ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଳକର ସୋରଳ ରୋଡ୍ ଏରେଣ୍ଡ୍ରାରୁ ବାହାରିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଜଣ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଯାଉଥିଲେ । କୋଦାଳ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡିରେ ମୁଣ୍ଡନ ହେବାକୁ ଥିବା ନାବାଳକ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ସିଂହାସନୀ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ । ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡନ ସହ ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ।
ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ସିକୁଳା ନିକଟସ୍ଥ ଲଡକାପଲୀ ଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏହି ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଧାର କାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ୬ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ନାବାଳିକା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ..
- କିରଣ ବେହେରା (୧୦)
- ସନି ବେହେରା (୧୨)
- ନୀଳା ବେହେରା (୫୦)
- ନାରସୁ ବେହେରା (୪୩)
- ରତନୀ ବେହେରା (୪୦)
- ମଲ୍ଲି ବେହେରା (୭୫)
ଗୁରୁତର ମାନେ ହେଲେ...
- ଅଳକା ବେହେରା (୧୭)
- କନକ ବେହେରା (୬୦)
- ଭାଗ୍ଯ ବେହେରା (୫୫)
- ଝିଲି ବେହେରା (୪୦)
- ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ପ୍ରଧାନ
କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସଡିପିଓ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ କୋଦଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସେପଟେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ।
ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ