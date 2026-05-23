ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କର୍ମଚାରୀ
୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 23, 2026 at 11:15 PM IST
FIRE IN MACHAKUNDA STATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନକାଡେଲି ସ୍ଥିତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ୨.୫ ଏମଭିଏ, ୧୧/୦.୪ କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ CT ଫାଟିଯିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ପରେ ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କେବୁଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ କେବୁଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ କେତେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ୬ଟି ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା । ତେବେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଲମତାପୁଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତତ୍ପରତା ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଟିକା ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସବିଶେଷ ଆକଳନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାୱାର ଜେନେରେସନ କର୍ପୋରେସନ (ଏପିଜେନକୋ) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ସେନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତି ।
ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା ୧୨୦ ମେଗାୱାଟ ଓ ଏଥିରେ ୬ଟି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୭୮ ଓ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ଓ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟୟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ୫୦:୫୦ ଅନୁପାତରେ ବହନ କରାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାୱାର ଜେନେରେସନ କର୍ପୋରେସନ (ଏପିଜେନକୋ) ଅଧୀନରେ ରହିଛି ।
