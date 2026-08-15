ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ପିଟିଲା ସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ! 2 ମୃତ, 12 ଆହତ
ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ପିଟିଲା ବସ । ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : August 15, 2026 at 7:26 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବସ ଯାତ୍ରା ସାଜିଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା । ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଯମ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (55)ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଥିଲା ସରକାରୀ ବସ । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା OSRTC ବସ-
ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଗରଗଡ଼ବାହାଲ ଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା l ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା OSRTCର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ l ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
OSRTC ବସ ( OD-02-CX-2557)ଟି ଆଜି ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା l 10ରୁ 12 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ମୃତକ ହେଲେ ବୁର୍ଲା ସହରର ପ୍ରୀତି ସୁମନ ପ୍ରଧାନ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଡେନ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ । ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିମା ଏକ୍କା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିମା ଏକ୍କାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଟ୍ରକକୁ ବସଟି ଓଭର ଟେକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇ ପାରେ l"
ତେବେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି l ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ, ସେଲ୍ଫି ନେବା ବେଳେ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର