ଭରତପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲା ସ୍କର୍ପିଓ ଚାଳକ ବୁବୁନ
ସ୍କର୍ପିଓ ଚାଳକ ବୁବୁନ ଓରଫ ବାପୁଜୀ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳର ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ଟେଷ୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରମାଣ, ରକ୍ତନମୁନା ଗଲା SFSL । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 14, 2026 at 10:30 PM IST
BHUBANESWAR SCORPIO SERIES ACCIDENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଚାଳକ ବୁବୁନ ଓରଫ ବାପୁଜୀ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି (ବୁଧବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁବୁନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତା ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳରେ । ଭରତପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ମାନସ ବାରିକଙ୍କ ଦାଦା ରୋଶନଜ୍ୟୋତି ବାରିକ ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏନେଇ (ନଂ.୮୭୮/୨୦୨୬) ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ସମୟରେ ମାନସ କୁମାର ବାରିକ ନିଜ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ନିକଟରେ ପଛପଟୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଥା ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଆସୁଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର, ମାନସଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁବୁନକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାବୁ କରିନେଇ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଗାଡ଼ି ତିନିଟିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା । ତେବେ ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକର ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଲାଗି ତାର ରକ୍ତନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏସଏଫଏସଏଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତିଥରା ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ୫ ଗୁରୁତର, ୫ ବାଇକ୍-ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଥ ଗିରଫ, ୩ ମାସ ତଳେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଧକ୍କାକରି ଏସି ମେକାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର