ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ: ୪୨ ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ

ପ୍ରସଂଶନୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ୧୧ ଜଣ ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।

POLICE SEBA SAMMANA 2026
POLICE SEBA SAMMANA 2026 (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 10:42 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ । ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ମିଳିଲା ପଦକ । ୪୨ ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ । ଲୋକସେବା ଭଵନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

2024 ମସିହାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ହାତି ଗ୍ରାମ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସଫଳ ମାଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 9 ଜଣ SOG ଯବାନଙ୍କୁ ସାହସିକତା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ କାମାଣ୍ଡୋମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଅପରେସନକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଥିବା କାମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଠ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଲିସ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟପତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସଂଶନୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ୧୧ ଜଣ ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ IG ନୀତିଶେଖର, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IG ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ପୁରୀ SP ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ସେହିଭଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୭ ଜଣ ଓ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସାହାସିକତା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପୋଲିସ ଓ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କକରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନିତ ପଦାକଧାରୀ ଦୃଢ ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

