ହଂକଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା : ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ହଂକଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା : ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଠାରେ ରହିବ ।
Published : November 29, 2025 at 9:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୁସ୍ଖଳନ ଛଡ଼ା ନୂଆ ବିପଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ହଂକଂ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏକ ନୂଆ ବିପଦ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଛି । ବଦଳୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଳେବରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ । ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ :
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଓଡ୍ରାଫ ପରିସରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କକ୍ଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅର୍ଥର ଉପଯୋଗ କରି ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ସଂଗଠିତ ଭାବେ ବିଭାଗ-ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉ କି ନଦୀ, ନାଳ ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି, ଭୂସ୍ଖଳନ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେପରି ତ୍ୱରିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ଵରୋପ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଆଇଜି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ :
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଗଠନ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ, ପାଣି ବୁଡି, ବଜ୍ରପାତ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ନିୟମିତ ଘଟୁଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିଛି । ତାହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ ।"
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଭଳି ହେବ ଉପକରଣ :
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଠାରେ ରହିବ । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିବ । ଯାହା ତଥ୍ୟ ଓ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରାଯିବ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛି । ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ନାଁ'କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯିବ । ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହେବ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା । ଏନେଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗ ଅବଗତ କରିଛି । ଚୀନ, ଜାପାନ ତଥା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣ ତୁଳନାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଛି ।"
ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି ହଂକଂ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ :
ହଂକଂର ତାଇ ପେଇର ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି । କାରଣ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୪୦ କିମ୍ବା ୫୦ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେଠାରେ ପହଁଚି କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସେ ବାବଦରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଁଚିବା ପାଇଁ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ମେସିନ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ।"
ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଜିଲ୍ଲା :
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକରଣ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭବନ ହେବ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ଭବନ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଉକ୍ତ ଭବନରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ଯୋଡି ହେବେ । ଫିଡ ବ୍ୟାକ ତୁରନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।"
