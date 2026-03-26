ମହୁମାଛି ମୋ ମିତ ! ସମ୍ବଲପୁରର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କ ନିଆରା କାହାଣୀ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଣିଷ ଓ ମହୁମାଛିର ଅଦ୍ଭୁତ ବନ୍ଧୁତା; ୩ ମାସ ଧରି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବିଶାଳ ମହୁଫେଣା, ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାଦସାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : March 26, 2026 at 5:11 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ହେଲେ ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ସହ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସହ ଏମିତି ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଏକରକମ ବିରଳ । ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ମହୁମାଛି ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ଅଭିନବ ବନ୍ଧୁତା । ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର କଦଳୀଗଡ଼ ଗାଁର ଯୁବକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଚଳାନ୍ତି । ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ମହୁଫେଣା ବସା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମହୁମାଛି, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ମହୁମାଛି ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଏହି ମହୁମାଛିମାନେ ଦୋକାନୀ, କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।
ମହୁଫେଣା ଖୁସି ଦିଏ:
ରେଢ଼ାଖୋଲର ଭୀମଭୋଇ ଛକରୁ ବୌଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବା ରାଞ୍ଚି–ବିଜୟୱାଡା 153-B ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ କିମି ଦୂର କଦଳୀଗଡ଼ ଗାଁରେ ଏହି ଦୋକାନଟି ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ମହୁଫେଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୋକାନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ଦୋକାନର ସଟର ଭିତର ଛାତ ତଳେ ଝୁଲିଥିବା ବିଶାଳ ମହୁଫେଣା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବା ସହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି ମହୁମାଛି:
ଧୂଆଁ ଓ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ମହୁମାଛି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଦୋକାନ ଭିତରେ ଚୁଲି ଓ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହୁମାଛିମାନେ ସ୍ଥିର ରହୁଛନ୍ତି । ମହୁଫେଣା ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଦୋକାନ ଭିତରେ ରାତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ ।
ମହିମାଛି ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥୀ:
ଦୋକାନୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ହଜାର ହଜାର ମହୁମାଛି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡରିଯାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କଲେନି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଲୁ । ଏବେ ସେମାନେ ଆମ ସାଥୀ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।’
ପ୍ରଥମେ ଡରୁଥିଲୁ...କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି ମହୁମାଛି:
ମଣିଷ ଓ ମହୁମାଛିର ଏହି ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଧନଞ୍ଜୟ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମହୁମାଛିମାନେ କାହାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ।’
ମହୁମାଛି-ମଣିଷ ବନ୍ଧୁତା ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି:
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ର ସମୀର ଘିବେଲା କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଡର ଲାଗିଥିଲା,କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ମହୁଫେଣା ଏକ ଦୋକାନ ଭିତରେ କିପରି ରହିଛି । ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଓ ବିରୋଧ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଓ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଏକ ନିଆରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର