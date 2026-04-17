ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା: ଗୃହିଣୀରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରିୟଙ୍କା
ଘର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା । ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ହାତରେ ତୂଳୀ ଧରି ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶୁଭଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ
Published : April 17, 2026 at 2:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସଉକ ଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ା, ବିବାହ ଓ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସମ୍ଭାଳିବା ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ମନର କାନଭାସ୍ରୁ ଲିଭି ନଥିଲା ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୂଳୀର ଭାବନା । ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପୁଣି ହାତରେ ତୂଳୀ ଧରିଛନ୍ତି । ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ତୂଳୀକୁ ନିଜ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକୁ ସୀମିତ ନରଖି, ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ର (29) ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ର । ପିଲାବେଳୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ । 2018 ମସିହାରେ ସେ ବରଗଡ଼ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ବାମୀ ଓ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ବାମୀ ଚାକିରିକୁ ଯିବା ସହ ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ବେଳେ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ, ନିଜେ କିଭଳି ଘରେ ରହି ରୋଜଗାର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ । ଆଉ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା ପିଲା ବେଳେ ସେ ଶିଖିଥିବା ଚିତ୍ରକଳା । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଣି ହାତରେ ତୂଳୀ ଚିତ୍ରକଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା । ଘର କାମ ସହ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବେ ହସ୍ତକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା:
ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଲ ଆର୍ଟ, ଲିପନ ଆର୍ଟ, ରେସିନ ଆର୍ଟ, କାନଭା ପେଣ୍ଟିଂ, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ନେମପ୍ଲେଟ୍, ୱାଲ ଡେକୋର, ୱାର୍ଲି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦର୍ପଣିକା କ୍ରାଫ୍ଟ (Darpanika Craft) ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଫେସବୁକ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏସବୁ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଅର୍ଡର ?
ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହି ଏସବୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଣ୍ଡଲ ଆର୍ଟ, ଲିପନ ଆର୍ଟର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଡର ପରେ ସେସବୁକୁ 8-10 ଦନି ଭିତରେ ଡେଲିଭରୀ କରାଯାଉଛି । ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ରହି ମାସକୁ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଘର କାମ କରିବା ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି । ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ଯାହା ପାଖରେ ବି ଯେଉଁ କଳା ଓ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ।"
କାମରେ ମିଳିଛି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ:
ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାମୀ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ (Raw materials) ଆଣିବା, ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଦି କାମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସାହଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ?
ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତିଆରି କରୁଥିବା କ୍ରାଫ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ବଜାର ଦର ଠାରୁ ଆମେ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଭଲ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।"