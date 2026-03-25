ବିଜେଡି ବହୁଡ଼ିଲେ ରଘୁନାଥ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ; ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନବୀନ
ବାଲେଶ୍ଵରର ୮ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ବଡ଼ସାହିରେ ବିଜେଡିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ କହିଲେ ଦୁଇ ନେତା । ପଢନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 10:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ଵରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ । ନବୀନ ନିବାସ ଓ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଉଭୟ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ମଜଭୁ୍ତ ହେବ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।ବିଜେଡି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର ୮ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ମାଧବ ଧଡା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଓ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି । ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରୁ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଦଳଠୁ ୧୩ ବର୍ଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲି । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
ସେହିପରି ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଠାରୁ ୫ ବର୍ଷ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରିଛି । ପୂର୍ବଭଳି ବିଜେଡିକୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ।"
ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଗାତାର ୫ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ୧୯୯୦ ଓ ୧୯୯୫ରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ରଘୁନାଥ ୨୦୦୦, ୨୦୦୪ ଓ ୨୦୦୯ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ । ଏକଦା ନବୀନଙ୍କ ନିକଟତର ନେତା ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ । ବୋହୂ ବର୍ଷାସୋନୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଫସି ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ।
ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ୨୦୧୪ରେ ବିଜେଡି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା । ରଘୁନାଥଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଜେଡି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ୨୦୧୯ ରେ ଦଳ ଭରସା କରିବ ବୋଲି ରଘୁନାଥ ଆଶା ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା । ପୁନର୍ବାର ଦଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା । ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରଘୁନାଥ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବସ୍ତା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଜେପିରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ । ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ୨୦୦୦ରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ୨୦୦୯ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୦୯ ଓ ୨୦୧୪ରେ ସେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବିଜେପିର ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ । ମଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଜୀବନଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ସ୍ୱରୂପ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ୨୦୨୦ରେ ଜୀବନଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା । ୨୦୨୧ରେ ଜୀବନ ପୁଣି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଜୀବନ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ସେ ପୁଣି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ।
