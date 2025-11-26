ETV Bharat / state

ଡେବ୍ରିଗଡରେ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଆରମ୍ଭ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରି ବନ ବିଭାଗ ପରିଚାଳିତ ହୋମ ଷ୍ଟେ’ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ।

Home Stay In Debrigarh
ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Home Stay In Debrigarh ସମ୍ବଲପୁର: ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ? ଏଥର ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବନି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଠାରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢୋଡ୍ରୋକୁସୁମ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ‘ହୋମ-ଷ୍ଟେ’(ରହଣୀସ୍ଥଳ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ହୀରାକୁଦ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ଢୋଡ୍ରୋକୁସମ ଗ୍ରାମରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ‘ହୋମ-ଷ୍ଟେ’ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହୋମ-ଷ୍ଟେ କଟେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।’

DEBRIGARH HOMESTAY
ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଢୋଡ୍ରୋକୁସୁମରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଥକ ଭାବେ ନିର୍ମିତ 5ଟି ହୋମ୍-ଷ୍ଟେରେ 5ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଥିବା କଠୋରୀ ରହିଛି ରହିଛି । ହୋମ-ଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି, କାଦୁଅ, ଗୋବର, କୁଟା ଓ ଇଟାରେ ଅଭିନବ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତମାନର ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ ସଂଲଗ୍ନ କଠୋରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ହୋମ୍-ଷ୍ଟେର ନିର୍ମାଣରେ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତିତ ଏହାମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମ୍ୱଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଦିଆଯାଇଛି ।

DEBRIGARH HOMESTAY
ହୋମ ଷ୍ଟେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ହୋମ ଷ୍ଟେରେ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ସେହିପରି କଟେଜ୍ ବାହାରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ହୋମ୍-ଷ୍ଟେର ୫ଟି କୋଠରୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁ ଓ ସୁଜାତା ଭୋଇଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ଓ ସୁଜାତା ହୋମ୍-ଷ୍ଟେ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କୋଠରୀ ଓ ରେବତୀ ଭୁଏଙ୍କୁ ରେବତୀ ହୋମ୍-ଷ୍ଟେ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ହୋମ୍-ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରଷିବେ ।

DEBRIGARH HOMESTAY
ହୋମ ଷ୍ଟେରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି ହୋଇଛି ହୋମ ଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ଢୋଡ୍ରୋକୁସୁମ ଗ୍ରାମ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ହୋମ-ଷ୍ଟେରେ ରହଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ୟାକେଜରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ସଫାରୀ, ହୀରାକୁଦ କ୍ରୁଜ୍, ପକ୍ଷୀ ଅବଲୋକନ ପଥ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଫେ, ଟ୍ରାକିଂ, ହାଇକିଂ, ସାଇକ୍ଲିଂ ସହିତ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ହସ୍ତତନ୍ତ ବଜାର, ବୁଣାକାର ଗ୍ରାମ, ଭୀମାମଣ୍ଡଳୀ ଗୁମ୍ଫା, ହୁମା ଓ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।

ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହେବ:
ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)
ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହେବ:
ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)
ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହେବ:

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ‘ଢୋଡ୍ରୋକୁସୁମରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋମଷ୍ଟେ ସୁବିଧା ଏକ ମଡେଲ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ଏହା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହାସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହଣୀର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବେ । ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ଉଜାଗର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।’

DEBRIGARH HOMESTAY
ହୋମ ଷ୍ଟେର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଦାୟିତ୍ବ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ରେବତୀ:

ଏହି ହୋମ ଷ୍ଟେରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ରେବତୀ ଭୁଏ ଯିଏକି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିଲେ l ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ କିଛି ବି କାମ ଧାମ କରି ପାରନ୍ତିନି l ଏହା ସହ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେବତୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏହି ହୋମ ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି l

'5 ଗୁଣା ରୋଜଗାର କରିବି'
ହୋମ ଷ୍ଟେର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

'5 ଗୁଣା ରୋଜଗାର କରିବି'

ରେବତୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ହୋମ ଷ୍ଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ନୂତନ ରାହା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l ତେଣୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ସଫଳ କରିବୁ l ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ ରହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ନିଜ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ପାରିବି l’

ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ସଫଳ କରିବୁ:
ହୋମ ଷ୍ଟେର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ସଫଳ କରିବୁ:

ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ହୋମ ଷ୍ଟେ କୋଠରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଅଟନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ହୋମ ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ ତେବେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି l ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ସଫଳ କରିବୁ l ’

ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ହୋମ ଷ୍ଟେ, ନିଆଁ ଜାଳି ଶୀତୁଆ ରାତିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

DEBRIGARH HOMESTAY
ଡେବ୍ରିଗଡ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନର ନିଆରା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ l ସହରର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଲା ପରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛୁ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ କିପରି ରୁହନ୍ତି l ଏହା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ l
DEBRIGARH HOMESTAY
ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

