ଆସନ୍ତା 21ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : December 16, 2025 at 6:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଓଡିଶା ଆସିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ l ବରମୁଣ୍ଡାରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ । ଓଡିଶା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ରହିନଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସିଧାସଳଖ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାକିଣିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋକନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଧାନ ଉଠାଣ ନେଇ ଚାଷୀ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାୟୀ । ବିରୋଧୀ ତିଳକୁ ତାଳ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ନାହିଁ । ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ।"
ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁଛି ଧାନ:
ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି । ବରଗଡ଼ରେ ୬୪,୯୧୩ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୬୪,୬୫୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠାଯାଇଛି । ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୧୬୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଆସିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠା ଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୧୧,୫୪୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୧୧,୪୮୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠାଯାଇଛି । ନୂଆପଡାରେ ୭,୭୯୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୭,୭୨୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠି ଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ୬୯,୯୮୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୬୯,୯୭୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠି ଯାଇଛି । ସୋନପୁରରୁ ୩୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ୧୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଧାନ ଉଠା ଯାଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟୋକନ ପହଞ୍ଚି ନ ଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଟୋକନ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
