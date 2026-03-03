ETV Bharat / state

ରାତି ପାହିଲେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି: କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ

ପୂର୍ବଭଳି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଆଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 3, 2026 at 7:58 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରେମ, ସଦଭାବନା ଓ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି । ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇ ଧୁମଧାମରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିବେ ଜନସାଧାରଣ । ସେପଟେ ହୋଲିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମିଲାଣି ରଙ୍ଗ ବଜାର । ବିଶେଷ କରି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପୂର୍ବଭଳି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଆଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏପଟେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳି ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ହୋଲି ଖେଳିବା ନେଇ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଏବେ ବଢୁଛି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା । କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାରୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପରେ ଏହା ଶରୀରରୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡି ନଥାଏ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶରୀରରେ ରହିବା ଦ୍ବାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।

ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଲି ନିଜର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛି । ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଏବେ ବଜାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଫଳରେ ଧିରେ ଧିରେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ପଳାସ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗ ଏବେ ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡରେ । ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରି ହର୍ବାଲ ହୋଲି, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପଳାସ ଫୁଲରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଆଉ ମଝିରେ ତାହା ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପରମ୍ପରା ଫେରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପଳାସ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପଳାସ ଫୁଲକୁ ଆଣି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କେତୋଟି ଗଛର ଅଠା ମିଶାଇ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ । ଯଦିଓ ହୋଲି ମୂଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବାର୍ତ୍ତାବହ । ତଥାପି ଏହି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଏବେ ଧର୍ମ-ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି । ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ୯ଟି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଉଠେ ଗାଁ ଠୁ ସହର।


ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଇପ୍ସିତା ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ବର୍ଷାସାରା ଏହି ହୋଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଏହି ହୋଲି ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାର ସହିତ ମିସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆସୁଚି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ଖରାପ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଯବହାର କରୁନାହୁଁ। କେବଳ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ। କରଣ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଆମ ଶରିରୀ କୁ ଭଲ ରଖୁଛି ତେଣୁ କରି ସମେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ, କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ କୁ ନୁହେଁ। ହର୍ବାଲ ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆସୁଚି ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି " ।

ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଭରି ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ପର୍ବ ପର୍ବାଣିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଭରି ରହିଛି । ସେଠି ମାନବିକତା ସ୍ଵର ଆସେ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଯୋଡି ହୋଇକି ଥାଏ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି । ପ୍ରାଚୀନକାଳର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା, ପଳାସ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆଣି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ, ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପକାର ଥିଲା, ସେତିକି ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ପଡି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କେମିକାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କାରକ ହେଉଛି । ସମୟ ଆସିଛି ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣେଇବା ଓ ହର୍ବାଲ ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ ରମେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ହବାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ, କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହୁଁ । ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରୀ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

