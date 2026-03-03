ରାତି ପାହିଲେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି: କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ
Published : March 3, 2026 at 7:58 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରେମ, ସଦଭାବନା ଓ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି । ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇ ଧୁମଧାମରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିବେ ଜନସାଧାରଣ । ସେପଟେ ହୋଲିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମିଲାଣି ରଙ୍ଗ ବଜାର । ବିଶେଷ କରି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପୂର୍ବଭଳି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଆଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏପଟେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳି ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ହୋଲି ଖେଳିବା ନେଇ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଏବେ ବଢୁଛି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା । କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାରୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପରେ ଏହା ଶରୀରରୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡି ନଥାଏ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶରୀରରେ ରହିବା ଦ୍ବାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଲି ନିଜର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛି । ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଏବେ ବଜାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଫଳରେ ଧିରେ ଧିରେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ପଳାସ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗ ଏବେ ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡରେ । ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରି ହର୍ବାଲ ହୋଲି, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପଳାସ ଫୁଲରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଆଉ ମଝିରେ ତାହା ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପରମ୍ପରା ଫେରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପଳାସ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପଳାସ ଫୁଲକୁ ଆଣି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କେତୋଟି ଗଛର ଅଠା ମିଶାଇ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ । ଯଦିଓ ହୋଲି ମୂଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବାର୍ତ୍ତାବହ । ତଥାପି ଏହି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଏବେ ଧର୍ମ-ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି । ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ୯ଟି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଉଠେ ଗାଁ ଠୁ ସହର।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଇପ୍ସିତା ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ବର୍ଷାସାରା ଏହି ହୋଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଏହି ହୋଲି ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାର ସହିତ ମିସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆସୁଚି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ଖରାପ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଯବହାର କରୁନାହୁଁ। କେବଳ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ। କରଣ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଆମ ଶରିରୀ କୁ ଭଲ ରଖୁଛି ତେଣୁ କରି ସମେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ, କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ କୁ ନୁହେଁ। ହର୍ବାଲ ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆସୁଚି ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି " ।
