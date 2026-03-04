ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଲା ହୋଲି: ନଦୀରେ ବୁଡି ରାଜ୍ୟରେ 4 ମୃତ
ହୋଲିରେ ଅଘଟଣ । ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପରିବେଶ ।
Published : March 4, 2026 at 8:46 PM IST
Holi Incident ଯାଜପୁର/କଟକ: ଦୁଃଖ ଆଣିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ । ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୂମଧାମରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ପରିବାର ପାଇଁ ହୋଲି ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଆଣି ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଘଟଣରେ ଯାଜପୁରରେ 3 ଓ କଟକରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କିଏ ପୁଅକୁ ହରାଇଛି, କାହାର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅଘଟଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ନଦୀରେ ଭାସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ହୋଲି ଖେଳି ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତକ ହେଲେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ଅଜିତାଭ ଦାସ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ଯାଜପୁର ରୋଡର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ l ତେବେ ହୋଲି ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଜୋକଡ଼ିଆ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ l ତେବେ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଗାଧେଇବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ l ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତ ସଂଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳି ନଦୀକୁ ଗୋଧେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ବୁଡି ଯିବାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।’
ନଦୀରେ ବୁଡି ଯୁବକ ମୃତ:
ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଖରୀ ପଡିଆ ଘାଟରେ ବୁଡି ଯୁବକ ମୃତ । ରଙ୍ଗ ଖେଳ ପରେ ସାଙ୍ଗ ସହ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମୃତକ ହେଲେ ବରୀ ଜଁପଡା ଅଞ୍ଚଳର ହିରଣ୍ୟ କୁମାର ବେହୁରିଆ । ବରୀ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ପରେ ବି ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମୃତଦେହ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି l
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡି ନାବାଳକ ମୃତ:
ସେହିପରି ଯଖପୁରା ଥାନା ଦିଗାମ୍ବରପୁର ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରି ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ମୃତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯଖପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ସମରଜିତ୍ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମୃତ ସମରଜିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁଅ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଆସି ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲୁ । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।’
ଟି-ସେତୁରେ ଭାସିଗଲେ ନାବାଳକ:
ବଡମ୍ବା ଟି-ସେତୁ ନିକଟରେ ହୋଲି ଖେଳି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ନାବାଳକ । ନାବାଳକ ଜାଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡମ୍ବା ତୁଣପୁର ଗାଁର ଜୀବନ ବେହେରା । ଟି ସେତୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ସ୍ଥାନୀୟ ତୁଣପୁର ଗାଁର ତିନି ଜଣ ନାବାଳକ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ବାଙ୍କୀ ବୈଦେଶ୍ୱର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଁଚି ମହାନଦୀ ସ୍ରୋତରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡମ୍ବା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବଡମ୍ବା ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିଆରା ହୋଲି: ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଫୁଲରେ ହୁଏ ପାଳନ
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ: ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରିଲା କବିତା
Watch: କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ଅବିର: ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ