ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋର୍ଡିଂ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା: ଥାନାରେ ବିଏମ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ, ତେଣେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସର୍ବଶ୍ବାନ୍ତ ପରିବାର

ଉଭୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ₹୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 25, 2026 at 8:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋର୍ଡିଂ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଏମସିର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ବିଏମସିର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋର୍ଡିଂକୁ ହଟାଯିବା ନିର୍ଦେଶ ଖିଲାପ କଲେ, ଘରୋଇ ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା । ଏପଟେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ପରିବାର ।

ଗତକାଲି ଆଇଗିଣିଆ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ହୋର୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ବିଏମସି । ଗତକାଲି ହୋର୍ଡିଂ ପଡି ୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଏମ୍ସ ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ମୃତକ ୨ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଟୁନା ଗୌଡ଼ ଓ ଛାତ୍ର ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଏମସି କମିଶନେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ SRC ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ଥିଲା । ତେଣୁ ଗତକାଲି ବିଏମସି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂକୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିଏମସି ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବାକୁ ବିଏମସି ତରଫରୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ନିର୍ଦେଶକୁ ମାନି ନଥିଲେ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହୋର୍ଡିଂଟି ରହିଥିବା ବେଳେ କାଲି ଖସିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେଣୁ ବିଏମସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ କାଟିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି । ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋର୍ଡିଂ କାଟିବା ସହ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବିଏମସିକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଏକ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ କାଟିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ବିଏମସି ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"

ସେହିପରି କମିଶନେର କାହିଛନ୍ତି, "ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ କାଟିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗରୁ କେବଳ ହୋର୍ଡିଂ ଚିରୁଥିଲୁ । ଏବେ ହୋର୍ଡିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରାଯିବ । ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି । ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାରିବା ଯାଏ ଗୋଟେ ବି ଏଜେନ୍ସି ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯିବନି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘରୋଇ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ । ଏପରିକି ଯଦି ଏଜେନ୍ସି ହୋର୍ଡିଂ ଫି ସମୟରେ ନ ଦେବେ ଆଉ ବିଏମସି ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସି ନ ମାନନ୍ତି, ତେବେ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋର୍ଡିଂ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବାରୁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ବାପା ପୁଅର ମୃତ ଦେହ ନ ପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ ଆଇଗିଣିଆ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ପଢୁଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଏବେ ବି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ବାପା ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ଟୁନା ଗୌଡ଼ (ପିତା- ମୁରଲୀ ଗୌଡ଼) ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ (ପିତା-ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ)ଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉଭୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ₹୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

