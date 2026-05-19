ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍; ଯୁବକ ମୃତ, ଫର୍ଚୁନର୍ ଛାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍
ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଫର୍ଚୁନର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 19, 2026 at 6:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫର୍ଚୁନର୍ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ (OD02DH1155)କୁ ପୋଲିସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାର୍ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।
ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ କୁମାର ନାଥ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋହାରାଣୀ ନାଥ ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ।
ବାଇକକୁ ପିଟି ଘୋଷାରି ନେଲା
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁମାର ନାଥ ବାଇକ ନେଇ ପଟିଆ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେହିପରି ପଟିଆ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ନାଲକୋ ଛକ ଆଡ଼କୁ କାରଟି ଯାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର୍ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ବାଇକକୁ କାରଟି ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ନେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କୁମାର ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି
ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି,"ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଘଟଣା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ଉକ୍ତ କାରକୁ ଆମେ ଠାବ କରିଥିଲୁ । ତେବେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର