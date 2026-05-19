ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍; ଯୁବକ ମୃତ, ଫର୍ଚୁନର୍ ଛାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍

ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଫର୍ଚୁନର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।

HIT AND RUN IN THE CAPITAL YOUTH DIES DRIVER ABSCONDING LEAVES BEHIND FORTUNER
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 6:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫର୍ଚୁନର୍ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ (OD02DH1155)କୁ ପୋଲିସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାର୍ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।

ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ କୁମାର ନାଥ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋହାରାଣୀ ନାଥ ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ।

Hit and run in the capital Youth dies driver absconding leaves behind Fortuner
ବାଇକକୁ ପିଟି ଘୋଷାରି ନେଲା
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁମାର ନାଥ ବାଇକ ନେଇ ପଟିଆ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେହିପରି ପଟିଆ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ନାଲକୋ ଛକ ଆଡ଼କୁ କାରଟି ଯାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର୍ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ବାଇକକୁ କାରଟି ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ନେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କୁମାର ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି
ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି,"ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଘଟଣା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ଉକ୍ତ କାରକୁ ଆମେ ଠାବ କରିଥିଲୁ । ତେବେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

