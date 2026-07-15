ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ

ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

Two friends lost their lives in a truck collision
ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ ବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପାତ୍ରପଡାରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତୋ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ (୩୦) ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ (୨୭)। ଏନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।



ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

Two friends lost their lives in a truck collision
ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ (Etv Bharat)



ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

Hit and run in capital
ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି (Etv Bharat)



ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା

ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାଇକ୍ (OD-01-Z-053) ଯୋଗେ ପାତ୍ରପଡ଼ାରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାବେଳେ ଟ୍ରକଟି ବେପରୁଆ ଓ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ିରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଚଢ଼ି ବରମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଓ ଉଭୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

Hit and run in capital
ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ମୃତ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗତ କିଛିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟୁଛି। ଜୁନ ୧୫ : ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡକଣ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋ ସାମ୍ନା MCL ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଇଆଇଏସ ଅଧିକାରୀ ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୟରାମ ଏକ୍କା, ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଓ ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏପରିକି ୩ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କାର୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମେ' ୧୬: ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫର୍ଚୁନର୍ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ (OD02DH1155)କୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ମେ' ୧୪: ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ଚନ୍ଦକା ରୋଡର ଭୋଳା ଛକ ନିକଟରରେ କାର-ହାଇୱା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ମେ' ୧୫ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାର୍ ଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଦୁର୍ଘଟଣା; ମଦ ପିଇ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଇନ ଛାତ୍ର, କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଗଲେ ଜେଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଦାମୀ କାର, ମର୍ସିଡିଜ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ




TAGGED:

ACCIDENT IN BHUBANESWAR
HIT AND RUN
TWO FRIENDS LOST LIVES
ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା
HIT AND RUN IN CAPITAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.