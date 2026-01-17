ସୀତା ପାହାଡରେ ମକର ମେଳା, କ'ଣ ରହିଛି ଇତିହାସ ?
ଗଜପତିର ସୀତା ପାହାଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମକର ମେଳା ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନ ଠାରୁ 5 ଦିନ ଲୋକେ ଏହି ପାହାଡରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ମକର ବସିଥାନ୍ତି ।
Published : January 17, 2026 at 4:45 PM IST
Sita Pahada ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର । ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି । ଏହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସୀତା ପାହାଡରେ ମକର ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସୀତା ପାହାଡରେ ମକର ମେଳାର ରହିଛି ବିଶେଷ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନ ଠାରୁ 5 ଦିନ ଲୋକେ ଏହି ସୀତା ପାହାଡରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହ ମକର ମଧ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଓ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ।
ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ସୀତା ପାହାଡ ଉପରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଶେଷ ଗହଳ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନ ଠାରୁ 5 ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ସହ ହୋମଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା' ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ମା' ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ପହାଡ ଚଢି ଟ୍ରାକିଂର ମଧ୍ୟ ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଝିଲି ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଆମେ ପାହାଡ ଚଢ଼ିବାର ମଜା ନେବା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ । ସଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରାର ଖୁବ୍ ମଜା ନେଉ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସଙ୍ଗେ ପାହାଡ ଉପରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ ।"
ଲୋକ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପସରା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପାହାଡର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଜଣକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ କୌଣସି ଗହଳି ନଥାଏ ବୋଲି । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଢେର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ।
ସୀତା ପାହାଡର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:
ଆୟୋଜକ ଭାସ୍କରତୀର୍ଥ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ପାହାଡର ନାମକରଣ ଏବଂ ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପଛରେଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ମାତା ସୀତା ବନବାସ ସାରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବା ସମୟରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାହାଡରେ କିଛି ଦିନ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହା କରାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ପାହାଡର ନାମ ସୀତା ପାହାଡ ହେବା ସହ ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡିପିଓ ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଜନଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଇଛି । ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଓ ଏହି ସମୟରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଜମେ । ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ ।"
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମକର ଉତ୍ସବ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଆୟୋଜକ କମିଟି ହିଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ।
