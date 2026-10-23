ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଜମି ବିବାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ; ୧୯୮୯ର ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ, ଫେରିଲା ୧୧ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି
ଏହି ଜମିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
Published : October 23, 2026 at 4:24 PM IST
Board of Revenue Historic Verdict, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ୧୧ ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଜମିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପୂର୍ବତନ ଭୂ-ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ୧୯୮୯ ମସିହାର ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜମିର ମୂଳ ଅଧିକାର, ପୁରୁଣା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଜମିର ସୀମା ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ:
କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଜମିର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା କୋଣାର୍କର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ । ଏହି କାରଣରୁ ଜମିର ମାଲିକାନା ଓ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ରାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
୧୯୮୯ର ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ :
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ ମୌଜାରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ପୁରୁଣା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଭୂ-ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଏହି ଜମିର ଏକ ଅଂଶ ଜଣେ ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥିତିବାନ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜମିଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁଇଟି ହାତପଟ୍ଟା ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଦାବି ଆଧାରରେ ଜମିର ରେକର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ତେବେ ଏହି ଜମିର ମୂଳ ଅଧିକାର, ପୁରୁଣା ହାତପଟ୍ଟାର ବୈଧତା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଇନଗତ ଆଧାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ରିଭିଜନ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମାମଲା ଦୁଇଟିର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ପୂର୍ବତନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ୧୯୮୯ ମସିହାର ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିଭିଜନ୍ ମାମଲାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୁଣା ହାତପଟ୍ଟାର ବୈଧତା ଉପରେ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ :
ଜମି ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ପୁରୁଣା ହାତପଟ୍ଟାର ଆଇନଗତ ବୈଧତା । ଜମି ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦଖଲ, ଚାଷବାସ, ଖଜଣା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାରର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକାନା ଆଇନଗତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମାମଲାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଜମି ମିଳିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଥିଲା କି ନାହିଁ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚର ଅଂଶ ଥିଲା ।
ଜମି ଆଇନର ଏକ ମୌଳିକ ଦିଗ ହେଉଛି ଦଖଲ ଓ ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜମି ଦଖଲରେ ରଖିଥିଲେ । ଖଜଣା ଦେଇଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ରରୁ ମୂଳ ମାଲିକାନା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିକ୍ରି ଦଲିଲ ଥିବା ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଇନସମ୍ମତ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜମିର ମୂଳ ଦଲିଲ, ପୁରୁଣା ହାତପଟ୍ଟା, ସାବିକ ଓ ହାଲ ରେକର୍ଡ, ଜମିର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯାଞ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଏହି ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଓ ଜମିର ସୀମା ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ବିବାଦୀୟ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବିକ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ହାଲ ପ୍ଲଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଜମିର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ, ସୀମା ଏବଂ ସରକାରୀ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ବୃହତ୍ ସାବିକ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସାବିକ ଓ ହାଲ ରେକର୍ଡ, ନକ୍ସା, ଜମିର ପରିମାଣ ଓ ସୀମାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କୋଣାର୍କ ପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଜମିର ସୀମା, ରାସ୍ତା ଓ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜମିର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ :
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । ଏଥିସହ ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ (ବନ୍ଦୋବସ୍ତ), ଗୋପ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଗୋପର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକାନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସତର୍କତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରି ଏକ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଜମିର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଏହି ରାୟକୁ କେବଳ ଏକ ଜମି ବିବାଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୨୦୨୭ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ, ପାର୍କିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୁମ୍ବାଇରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ; "ଖଣିଜ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର