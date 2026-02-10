ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି ବିସ୍ମୃତ ବଳିଦାନର ପୀଠ 'ଫାସ୍ କୁଦା'
ସମ୍ବଲପୁର ଶଙ୍କର ମଠ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ଟାପୁ l ଓଡିଶାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟପୀଠ । କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସମାଧିପୀଠ ଏହି ସ୍ଥାନ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀର ଘନ ଳରାଶିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ । ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ । ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱର ଏ ନିଃସଙ୍ଗ ପବନରେ କେବଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଇଥିଲା । ଆଉ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏ ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା ଏ ଅସହାୟ କୂଅ । ଅନେକ ଲୁହ, କୋହ ଆଉ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଏକ ବିସ୍ମୃତ ବଳିଦାନର ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ଫାସକୁଦା ।
ଆଜି ସମୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁକିଛି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି । ହେଲେ ଥରେ ଏ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିଲେ, ଏ ଅଭିଶପ୍ତ କାରାଗାରର ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଉପରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ ସ୍ମୃତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଛାତି ଥରାଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଯାଏ । ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ବାହାରି ଆସେ ସତରେ, କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ଆମ ପୂର୍ବସୁରୀ..କେତେ ମହାର୍ଘ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି..। ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଏ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ତାର ଗରିମାମୟ ଗାଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା କଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ? ତାହାଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଏ ପୁଣ୍ୟମାଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ ?
ଇିତିହାସ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ବଳିଦାନର ସ୍ଥଳୀକୁ
ବର୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ଅବସରରେ ବିସ୍ମୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି l ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳି ପାରିନାହିଁ l ଆଉ ଏମିତି ଏକ ବିସ୍ମୃତ ବଳିଦାନର ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଦ୍ବୀପ ଯାହାକୁ ଫାସ କୁଦା କୁହାଯାଏ l ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହି ଦ୍ବୀପରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇ ଫାଶି ଦିଆଯାଉଥିଲା l
କୂଅ ନୁହେଁ, ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସମାଧି
ସମ୍ବଲପୁରର ଫାସକୁଦା l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କଚେରୀ ଛକ ନିକଟ ଶଙ୍କର ମଠ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ଟାପୁ l ଓଡିଶାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟପୀଠ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବା କଥାା ତାହା ମିଳିନାହିଁ l ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରାୟ 80 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ l ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ l ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ମହାନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ ରହେ l ତେବେ ଖରା ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ହୁଏ । ଏହି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସମାଧିପୀଠ ସେହି କୂଅର ଭଗ୍ନାବଶେଷ । ଏହି କୂଅର ମାଟିରେ ସାଇତା ହୋଇଛି କେତେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀରର ଅବଶେଷାଂଶ ।
ଇତିହାସ କୁହେ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା । ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ସେମାନେ କୁଆଡେ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବେନି । ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଜେଲ ତିଆରି କରିବା ସହ ଫାସୀ ଖୁଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ l ଏଠାରେ ଥିବା କୂଅରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେଉଥିଲେ l ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଏହି କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଏବେ କୂଅଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ।
ଦୁର୍ଗମ ଦ୍ବୀପ ପାଲଟିଲା କାରାଗାର
ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକାର ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଫାସୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଉଜଲ ସାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସପରିବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ, କୋଲାବିରା ଜମିଦାର କରୁଣାକର ସିଂ ନାଏକଙ୍କ ଭାଇ ଖଗେଶ୍ୱର ନାଏକ, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା କହ୍ନେଇ ନାଏକ, ଖର୍ସଲର ଜମିଦାର ଦୟାଲ ସିଂ, ଶୁକ୍ରୁ ମହାନ୍ତି, ବିଭୁ ଦଫାଦାର, ନରସିଂ ଘଟୱା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ରେହେନୁ ବିଶ୍ୱାଳ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଫାସୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l
ଇତିହାସକାର ଦୀପକ ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ‘ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ କାରାଗାର ଥିଲା l ଏହା ନଦୀ ଭିତରେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଦ୍ବୀପ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଖସି ପଳାଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏଠାରେ କାରାଗାର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା l ତେବେ ରାଜ ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ l 1852 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେହି ଜେଲରେ ଆଲୋକ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ l 1857 ରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଠାରେ ଫାସୀ ପାଇଥିଲେ l ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭାଇ ଉଜଲ ସାଏ, କୋଲାବିରା ଜମିଦାର ପରିବାରର କାହ୍ନାଇ ନାଏକ ଓ ଖଗେଶ୍ୱର ନାଏକ, ଘେଁସ ର ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏଠି ଫାସୀ ପାଇଥିଲେ l ବିଶେଷ କରି ଫ୍ରଷ୍ଟର ନାମକ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନରଙ୍କ ପରି କ୍ଷମତା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଷ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେଉଥିଲେ l 1892 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାରାଗାର ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂତନ କରାଗାର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା l ଯେହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଫାସୀ ପାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ମାରକୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବୀ କରାଯାଇଛି l’
ଫାଶିକୁଦରୁ ଆଜି ଫାସ୍ କୁଦା
ସମ୍ବଲପୁରର "ବୀର ମାଧୋ ସିଂ" ସ୍ମୃତି କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଜୟବ୍ରତ ଦେ କୁହନ୍ତି ‘କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ଫାସକୁଦା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ମୃତି ପୀଠ l କାରଣ ସେଠାରେ ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ଓ କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂ ଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା l 1857 ଡିସେମ୍ବର 30 ରେ କୁଦୋପାଲିରେ ଯେଉଁ 11 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାସକୁଦାରେ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା l ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଜେଲ ଓ ଫାଶି ଦେବାର ଜାଗା ଥିଲା l ସେହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ଫାଶିକୁଦରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଫାସକୁଦା ହୋଇଛି l ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ରିଂ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜେଲର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ମାଟି ଆଣି ରିଂ ରୋଡ଼ ତିଆରି କରାଗଲା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫାସୀ ଦିଆ କୂଅର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡି ରହିଛି l ତେଣୁ ଆମେ ସେହି କୂଅର ସରକ୍ଷଣ ସହ ସେଠାରେ ଥିବା 80 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ l’
ଏ ଅବହେଳିତ ପୀଠକୁ କେବେ ମିଳିବ ସ୍ମାରକୀ ମାନ୍ୟତା ?
ସମ୍ବଲପୁରର ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ତଥା ସମାଜସେଵୀ ଡା ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରିନାହିଁ l ବର୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଇତିହାସ ବର୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି l କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁ୍ଦୋପାଲିର ଇତିହାସ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଲା (NBT ପକ୍ଷରୁ "The Saga of Kudopali" 16 ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି) । ଏହି ଫାସକୁଦାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା l 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଫ୍ରଷ୍ଟରଙ୍କ ସମୟରେ ଶତାଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଫାସକୁଦାରେ ଫାସୀ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ କରିବା ଉଚିତ l’
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ‘ସେହି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତୀକରଣ ବା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
