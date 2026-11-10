ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭୀମପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ: ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ପାରମ୍ପାରିକ କଳାର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
Bhim Pahad Mahotsav: ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ପାହାଡ ମହୋତ୍ସବ । ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ।
Published : November 10, 2026 at 12:13 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମ ପାହାଡରେ ଭୀମ ପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଏହା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ତେବେ କନ୍ଧମେଳି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଧରମ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ବୀର ଗାଥାର ପ୍ରଚାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଳାର ପ୍ରଚାର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଭୀମପାହାଡରେ ମହୋତ୍ସବ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭୀମ ପାହାଡ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ କନ୍ଧମେଳି ସମୟରେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି କନ୍ଧ ମାନେ ଏଠିକାର ଆଠଗାଁ ଜମିନଦାର ଧରମ ସିଂହ ମାଝୀ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ଭୀମ ପାହାଡର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଏହି ପାହାଡ଼ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂକସାକ୍ଷୀ ହୋଇରହିଛି ।
ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ତେବେ ଏହି ବୀରମାଟିର ପୁତ୍ର ଶହୀଦ ଧରମ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ସ୍ମରଣେ ତଥା ଅଞ୍ଚଳକ ଲୋକ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୀମ ପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଚଳିତ ଥର ଏହା ଦ୍ଵାଦଶ ତମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହାର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, କଂସ ଦରବାର, ରକ୍ତ ଦାନ, ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେମିନାର ଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
କିଣାବିକାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ:
ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାରମ୍ପାରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂସ ଦରବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ସେହିପରି ଶତାଧିକ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ମୀନାବଜାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ହେଉଛି । ଲୋକେ କିଣା ବିକା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂସ ଦରବାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ଯକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବୁଲୁ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ଦେଓଗାଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ମେହେର, ବିଜେଡି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଗାଥା, ଏଠିକାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକ ଲୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି:
ଦେଓଗାଁ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଭୀମ ପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ମୁଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲି । ସେହିପରି ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକାଶ କାମ ବାକି ଅଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଆଖ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।’
ସେହିପରି ଏଠି କଂସ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭୀମ ପାହାଡ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ଵାଦଶ ତମ ଆୟୋଜନରେ ମୁଁ ଏଠି କଂସ ଭୂମିକାରେରେ କଂସ ଦରବାର ଆୟୋଜିତ କରୁଛି । ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ରଜନୀରେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ଏଠିକାର ସମସ୍ୟା ମୋ ଆଦେଶ ବିଧାନ ସଭାରେ ଯାଇ ଉଠାଇବାକୁ କହିବି ।’
‘ଏଠିକାର ଗାଥା ଲୋକୋଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ’
ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଐତିହାସିକ ଅଟେ । ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ଧରମ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାଥା ଜଡିତ ଅଛି । ଏଠିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ମନୋରମ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହାର ବିକାଶ ହେବା ସହ ଏହାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ।’
‘ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢି ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ’
ସେପଟେ ଏହି ଭୀମ ପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ କଂସ ଦରବାରର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ନଅଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଏଠିକାର ଲୋକ କଳା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ । ଏଠିକାର ମହତ୍ତ୍ବ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଏଠି ଦିନେ କନ୍ଧ ମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ ଏଠୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ସେ ସମୟର ଆମ ଆଠଗାଁ ଜମିନଦାର ଧରମ ସିଂହ ମାଝୀ ମାନ୍ଧାତା ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ ସହିତ ମିଶି ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପାହାଡର ମହତ୍ତ୍ବ ଅଧିକ ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର