ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା; ୧୦୦ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ‘ସୁନାମି ରେଡି’, ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୮୧ ଗ୍ରାମ ସୁନାମି ପ୍ରବଣ !
ଭାରତ ସମେତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ୨୨ଟି ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 28, 2026 at 9:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ୟୁନେସ୍କୋ-ଆଇଓସି ‘ସୁନାମି ରେଡି ରିକଗ୍ନିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍’ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦୦ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମି ରେଡି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ୩୮୧ଟି ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଓ ଜନବସତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
୨୦୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ‘ସୁନାମି ରେଡି’ କରିବା ନେଇ ଭିଜନ ରଖିଥିଲେ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନେସ୍କୋ-ଆଇଓସି ‘ସୁନାମି ରେଡି ରିକଗ୍ନିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍’କୁ ୬ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ରେ ଆଉ ୭୫ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମି ରେଡି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ୩୮୧ଟି ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଓ ଜନବସତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସୁନାମି ରେଡି ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆଇଏନ୍କଏସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ୬ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । NTRB ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନିଧିପଡ଼ା ଓ ଗୁଡୁପାହି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଳଦିହି, ଭଟ୍ଟପଡ଼ା, ଅମରନଗର ଓ ନୂଆଗାଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରସାହି ଓ ଭଟେଣୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୋ ଓ ସିଂହରପାଳ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟୁ କୀର୍ତ୍ତିପୁର (୧୦୦୮), ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ନୋଲିଆସାହି ଓ ରାମତାରା ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁନାମି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ପରାମର୍ଶଦାତା ଡ. କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକା ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା, ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଇଏନ୍କଏସ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ICG/IOTWMS-UNESCO-IOCର Working Group-3: Tsunami Ready Implementationର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଚି ଦେବୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସୁନାମି ରେଡି ବୋର୍ଡରେ ଆଇଏନ୍କଏସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର, ଜିଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ଧବଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଏମ୍ଓଇଏସ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ-ଜି ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତା କମାଣ୍ଡର ପି.କେ. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଆଇଏନ୍କଏସ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡ. ସୁଧୀର ଜୋସେଫ, ଜିଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଯଶବନ୍ତସିଂହ ପରମାର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜାନିକ ରାମ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ୟୁନେସ୍କୋ-ଆଇଓସି ‘ସୁନାମି ରେଡି ରିକଗ୍ନିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍’ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯାହା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା, ସମୁଦାୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ସଚେତନତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ରତିରୋଧକ ସମୁଦାୟ ଗଠନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଭାରତ ସମେତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ୨୨ଟି ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
୨୦୧୯ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଭେଙ୍କଟରାଇପୁର (ବକ୍ସିପଲ୍ଲୀ) ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକର ନୋଲିଆସାହି ‘ସୁନାମି ରେଡି’ ଗାଁ ଭାବେ ୟୁନେସ୍କୋ-ଆଇଓସିର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି ।ଏହି ସଫଳତା ସହ ଭାରତ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ସୁନାମି ରେଡି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦାୟକୁ ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ୨୪ଟି ଗ୍ରାମ ୟୁନେସ୍କୋ-ଆଇଓସି ‘ସୁନାମି ରେଡି ରିକଗ୍ନିସନ୍’ ହାସଲ କରିଛି ।
୨୦୨୬ରେ ଆଉ ୭୫ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ‘ସୁନାମି ରେଡି’ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ସୁନାମି ରେଡି’ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୬ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ୩୮୧ଟି ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଓ ବସତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ୧୦୦ଟି ସୁନାମି ରେଡି ଗ୍ରାମର ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଜନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମଡେଲର ପ୍ରତିଫଳନ, ଯେଉଁଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୁଦାୟର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦାୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧକ କରିବା ସହ ସୁନାମି ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ।
୨୬ ଓ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜାତୀୟ ସୁନାମି ରେଡି ବୋର୍ଡ (NTRB)ର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ଅବଲୋକନ ଓ ନିଷ୍କର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୟାସ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦାୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମତାମତ ଓ ପ୍ରଶଂସା ସୁନାମି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି । ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଉପକୂଳକୁ ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏ)ର ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । NTRB ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସୁନାମି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଓ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁନାମି ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବୀ ସମୁଦାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭେଟି: ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର