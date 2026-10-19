୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ ! ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର
ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ । ୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଆସ୍ଥା, ଇତିହାସ ଓ ରହସ୍ୟର ସଙ୍ଗମ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 19, 2026 at 9:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଲଗା ପରିଚୟ, ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଓ ନିଆରା ଶିଳ୍ପକଳା । କେଉଁଠି ଦେବୀଙ୍କ ମାନବୀୟ ରୂପ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଶୁମୁଖୀ ଆକୃତି । ଅସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାହନରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଥିବା ପୀଠ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ । ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା... ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ହୀରାପୁରର ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ଇତିହାସ, ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅନନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାପୁରର ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଓ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପୀଠର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବୃତ୍ତାକାର ମନ୍ଦିର, ଖୋଲା ଆକାଶ ଓ ଚାରିପାଖରେ ଖୋଦିତ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପୀଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳାର ଛାପ । ଏଠାରେ ପଥର କେବଳ ନିର୍ଜୀବ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳ୍ପନା, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ବାହନ:
ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ୬୪ ଯୋଗିନୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ର ଓ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନତା । ଏହି ବିବିଧତା ଯୋଗିନୀ ଉପାସନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଏ । କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେବୀ ମାନବୀୟ ରୂପରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ପଶୁମୁଖୀ ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନର୍ମଦାଙ୍କ ହାତୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ, ଯମୁନାଙ୍କ କଇଁଛ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବରାହୀଙ୍କ ବରାହମୁଖୀ ରୂପ ଏଠାକାର ମୂର୍ତ୍ତିକଳାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି । କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର, ଆଉ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହିଛି ବିଶେଷ ହସ୍ତମୁଦ୍ରା । ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ୱ:
ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ । ଏଠାରେ ମାଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ୬୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ, ବାହନ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ପୂଜା କରାଯାଏ । ବଗଳାମୁଖୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଓ ମାତଙ୍ଗୀ, ଗୌରୀ, ନରସିଂହୀ, ଗଣେସୀଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏଠାକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରେ । ଏଠାରେ ଚାରି ଭୈରବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଇତିହାସରେ କାଳାପାହାଡ଼ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ ।"
ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ବଳି ପରମ୍ପରା:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଗବେଷକ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଭୋର ୩ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା, ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ବଳି ଓ ରାତିରେ ଉଷୁନା ଭାତ ଏବଂ ପୋଡ଼ାମାଛ ଭୋଗ ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ପୀଠରେ ନେଇ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ରାତି 12ଟା ପରେ କାଚ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଓ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା ସହ ଯୋଗିନୀମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଲୋକ କଥା ରହିଛି । ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଓ ଆସ୍ଥାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଆଜି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ଭଳି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ବଳି ଦିଆଯାଏ ।"
ପୂଜାପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା:
୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ, ମୁଦ୍ରା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ୬୪ ରୂପ, ୬୪ ବାହାନ, ୬୪ ପ୍ରକାରର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା । ଏସବୁ ମିଶି ଦେବୀ ଶକ୍ତିର ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । କେଉଁଠି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଗଭୀର ସଙ୍କେତ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ପ୍ରତୀକ:
ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ଶକ୍ତି କେବଳ ଆରାଧନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା । ଏହି ୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଅନେକ ରୂପ ଏକାଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ପଥର କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଏକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକଳ୍ପନା । ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହୀରାପୁରର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଆଜି ବି ଅନେକ ଅନୁତ୍ତରିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପାର ଆସ୍ଥା ଓ ଶକ୍ତି ସାଧନାର ଗଭୀର ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି ।
ପୌରାଣିକ ମତ...
ମନ୍ଦିରର ସେବକ ସନ୍ତୋଷ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଅସୁରର ସଂହାର ପାଇଁ ମାଆ ନିଜର ୬୪ଟି ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ପୀଠ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ଯେଉଁଠି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ୬୪ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗିନୀ ରୂପ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀଙ୍କର ରୂପ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଓ ବାହନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀ, ନରସିଂହୀ, ଗଣେଶୀ, ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ, ତାରା, ଚଣ୍ଡିକା, ଗୌରୀ, ଯମୁନା, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ବରାହୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ, ଅମ୍ବିକା, କାଳୀ ଓ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭଳି ୬୪ ଯୋଗିନୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ।"
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ମାଆ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ୬୪ ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଏହି ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ । ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ୬୪ଟି ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ମନରେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ରଖି ଆସିଲେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ । ନାରୀ କେବଳ ମମତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସୁର ଶକ୍ତିର ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।"
ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା:
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଧା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁ ପୁରାତନ । ଏହାର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ।ଏସଆଇ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି । ସମୟ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆସେ ।"
ଏହି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଦେବୀ ଉପାସନାର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପଥରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟରେ ସେହି ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର