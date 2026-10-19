ETV Bharat / state

୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ ! ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର

ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ । ୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଆସ୍ଥା, ଇତିହାସ ଓ ରହସ୍ୟର ସଙ୍ଗମ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Hirapur Chausathi Yogini Temple
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2026 at 9:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଲଗା ପରିଚୟ, ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଓ ନିଆରା ଶିଳ୍ପକଳା । କେଉଁଠି ଦେବୀଙ୍କ ମାନବୀୟ ରୂପ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଶୁମୁଖୀ ଆକୃତି । ଅସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାହନରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଥିବା ପୀଠ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ । ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା... ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ହୀରାପୁରର ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ଇତିହାସ, ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅନନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାପୁରର ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଓ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପୀଠର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବୃତ୍ତାକାର ମନ୍ଦିର, ଖୋଲା ଆକାଶ ଓ ଚାରିପାଖରେ ଖୋଦିତ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପୀଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳାର ଛାପ । ଏଠାରେ ପଥର କେବଳ ନିର୍ଜୀବ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳ୍ପନା, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ବାହନ:

ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ୬୪ ଯୋଗିନୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ର ଓ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନତା । ଏହି ବିବିଧତା ଯୋଗିନୀ ଉପାସନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଏ । କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେବୀ ମାନବୀୟ ରୂପରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ପଶୁମୁଖୀ ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନର୍ମଦାଙ୍କ ହାତୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ, ଯମୁନାଙ୍କ କଇଁଛ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବରାହୀଙ୍କ ବରାହମୁଖୀ ରୂପ ଏଠାକାର ମୂର୍ତ୍ତିକଳାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି । କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର, ଆଉ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହିଛି ବିଶେଷ ହସ୍ତମୁଦ୍ରା । ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

Hirapur Chausathi Yogini Temple
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ୱ:

ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ । ଏଠାରେ ମାଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ୬୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ, ବାହନ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ପୂଜା କରାଯାଏ । ବଗଳାମୁଖୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଓ ମାତଙ୍ଗୀ, ଗୌରୀ, ନରସିଂହୀ, ଗଣେସୀଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏଠାକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରେ । ଏଠାରେ ଚାରି ଭୈରବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଇତିହାସରେ କାଳାପାହାଡ଼ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ ।"

ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ବଳି ପରମ୍ପରା:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଗବେଷକ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଭୋର ୩ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା, ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ବଳି ଓ ରାତିରେ ଉଷୁନା ଭାତ ଏବଂ ପୋଡ଼ାମାଛ ଭୋଗ ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ପୀଠରେ ନେଇ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ରାତି 12ଟା ପରେ କାଚ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ଓ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା ସହ ଯୋଗିନୀମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଲୋକ କଥା ରହିଛି । ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଓ ଆସ୍ଥାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଆଜି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ଭଳି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଛ ବଳି ଦିଆଯାଏ ।"

Hirapur Chausathi Yogini Temple
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ପୂଜାପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା:

୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ, ମୁଦ୍ରା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ୬୪ ରୂପ, ୬୪ ବାହାନ, ୬୪ ପ୍ରକାରର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା । ଏସବୁ ମିଶି ଦେବୀ ଶକ୍ତିର ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । କେଉଁଠି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଗଭୀର ସଙ୍କେତ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ପ୍ରତୀକ:

ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ଶକ୍ତି କେବଳ ଆରାଧନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା । ଏହି ୬୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଅନେକ ରୂପ ଏକାଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ପଥର କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଏକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକଳ୍ପନା । ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହୀରାପୁରର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଆଜି ବି ଅନେକ ଅନୁତ୍ତରିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପାର ଆସ୍ଥା ଓ ଶକ୍ତି ସାଧନାର ଗଭୀର ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି ।

Hirapur Chausathi Yogini Temple
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ପୌରାଣିକ ମତ...

ମନ୍ଦିରର ସେବକ ସନ୍ତୋଷ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଅସୁରର ସଂହାର ପାଇଁ ମାଆ ନିଜର ୬୪ଟି ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ପୀଠ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ଯେଉଁଠି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ୬୪ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗିନୀ ରୂପ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀଙ୍କର ରୂପ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଓ ବାହନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀ, ନରସିଂହୀ, ଗଣେଶୀ, ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ, ତାରା, ଚଣ୍ଡିକା, ଗୌରୀ, ଯମୁନା, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ବରାହୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ, ଅମ୍ବିକା, କାଳୀ ଓ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭଳି ୬୪ ଯୋଗିନୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ।"

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ମାଆ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ୬୪ ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଏହି ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ । ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ୬୪ଟି ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ମନରେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ରଖି ଆସିଲେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ । ନାରୀ କେବଳ ମମତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସୁର ଶକ୍ତିର ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।"

Hirapur Chausathi Yogini Temple
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା:

ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଧା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁ ପୁରାତନ । ଏହାର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ।ଏସଆଇ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି । ସମୟ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆସେ ।"

ଏହି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଦେବୀ ଉପାସନାର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପଥରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟରେ ସେହି ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ।

Hirapur Chausathi Yogini Temple
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

64 YOGINI TEMPLE ODISHA
ହୀରାପୁର ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର
ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ୱର
CHAUSATHI YOGINI MANDIR BHUBANESWAR
HIRAPUR CHAUSATHI YOGINI TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.