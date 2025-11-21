ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ହୀରାକୁଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି
ହୀରାକୁଦ ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Published : November 21, 2025 at 6:31 PM IST
Hirakud Tourism Development ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱର ବୃହତମ ମଧୁର ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ l ଏଠାକାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ l ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ହୀରାକୁଦରେ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ?
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ‘ହୀରାକୁଦକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି l ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଓ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦେଖାରେଖାରେ ଏହି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆରିଭାଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିର୍ମାଣ ହେବ l ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ଶୌଚାଳୟ, ସପିଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦିର ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ l’
ହୀରାକୁଦର ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ନିର୍ମାଣ ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ କହୁଥିବା ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଅତୀତ ଓ ଇତିହାସ ବାବଦରେ ଜାଣି ପାରିବେ l ଅନ୍ୟପଟେ NTPC ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଏକ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ l ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉନଣ୍ଟେନ ଓ ଲେଜର ସୋ’ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ l ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି ଓ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ସବୁ କାମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ଜାରି ରହିଛି l
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ହୋଟେଲ:
ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ଓ ରିସର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଲେଫ୍ଟ ଡ଼ାଇକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସଂସ୍ଥା ଆସିବ l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ IDCOକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଵୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ସୁଧାର:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମାଲିକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ବିକାଶ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ି.ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ସହ ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାର ରହିଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଗଲେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିବା ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଏକ ମାର୍କେଟ ମିଳିବ l ସାମୁହିକ ଭାବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିବ l’
