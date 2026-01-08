ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର; ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢୁଛି ବିହଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ପାଇଁ 'ବାର୍ଡ ଭିଲେଜ'
ଶୀତ ଦିନେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର । 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ବଢୁଛି ଦରିଆ ପାର ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ଆଗମନ ।
Published : January 8, 2026 at 11:04 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର । ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ 'ଚିଲିକା ହ୍ରଦ' ପରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ପାଲଟିଯାଉଛି ସ୍ଵର୍ଗସଦୃଶ ସ୍ଥାନ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶୀତ ପଡିଲେ ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଉଡିଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ । ଫଳରେ ଏହା ଯେ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛି । ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ।
ଆମର କହିବାର କଥା ହେଲା ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଵେଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରେକର୍ଡରୁ ଜଣା ପଡୁଛି l କେବଳ ଯେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2023 ରେ 108 ପ୍ରଜାତିର 3,16,676 ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2024 ରେ 113 ପ୍ରଜାତିର 3,42,345 ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ l ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ 122 ପ୍ରଜାତିରର 3,77,732 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ l ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସହ ରୁଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ,ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ତିବ୍ଦତର ଵେଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି l
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ବଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଏଠାକୁ Egrets, Herons, Cormorants, lapwings ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି l ଋଷିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ତିବ୍ବତ ଓ ୟୁରୋପ ଆଦି ଦେଶରୁ Pintail, Shoveler, Teal, Pochard, Bar headed Goose, Godwits, Sandpipers, Snipes, Brown headed Gull, whiskered terns ପରି ଵେଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏଠାକୁ ଆଗମନ ହେଉଛି l
କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଵିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ?
ତେବେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଵେଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ l ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହୁଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଚଢେଇ କ୍ଳବ ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ଜଳ ରାଶି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ l ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଖସି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ହୀରାକୁଦ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷକୃତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ର ରହିଥାଏ l ଏହାସହ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଜମା ହୋଇନଥାଏ l ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି l"
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି-
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଶୀତ ଋତୁରେ ଋଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ବରଫ ପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର 700 ସ୍କୋୟାରଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ନେଲେ ଏହାର 100 କିମି ଦୀର୍ଘ ସୋର ଲାଇନ ବା କୂଳ ରହିଛି l ତେଣେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୋର ଲାଇନରେ ଯେମିତି ବୁଲା କୁକୁର ନାରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଗୁଆଳି ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି l ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଆଖ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ l ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନାଇଲନ ଜାଳ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଥାଏ l ଏହା ସହ ନିରନ୍ତର ବୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ l
'ପକ୍ଷା ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର'- କାନ୍ଥ ବାଡରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର-
ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର କୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଝିରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି l ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଆଦ୍ରଭୂମି ରେ ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ ସୀମାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାର୍ଡ଼ ଭିଲେଜ ଗଠନ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଗାଁ ର ସବୁଲୋକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ l ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାନ୍ଥ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କଯାଇ ତାର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହୀରାକୁଦ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ l
