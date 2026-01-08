ETV Bharat / state

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର; ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢୁଛି ବିହଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ପାଇଁ 'ବାର୍ଡ ଭିଲେଜ'

ଶୀତ ଦିନେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର । 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ବଢୁଛି ଦରିଆ ପାର ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ଆଗମନ ।

foreign birds first choice hirakud
ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 8, 2026 at 11:04 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର । ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ 'ଚିଲିକା ହ୍ରଦ' ପରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ପାଲଟିଯାଉଛି ସ୍ଵର୍ଗସଦୃଶ ସ୍ଥାନ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶୀତ ପଡିଲେ ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଉଡିଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ । ଫଳରେ ଏହା ଯେ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛି । ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ।

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)

ଆମର କହିବାର କଥା ହେଲା ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଵେଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରେକର୍ଡରୁ ଜଣା ପଡୁଛି l କେବଳ ଯେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2023 ରେ 108 ପ୍ରଜାତିର 3,16,676 ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2024 ରେ 113 ପ୍ରଜାତିର 3,42,345 ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ l ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ 122 ପ୍ରଜାତିରର 3,77,732 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ l ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସହ ରୁଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ,ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ତିବ୍ଦତର ଵେଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି l

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)
ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ବଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଏଠାକୁ Egrets, Herons, Cormorants, lapwings ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି l ଋଷିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ତିବ୍ବତ ଓ ୟୁରୋପ ଆଦି ଦେଶରୁ Pintail, Shoveler, Teal, Pochard, Bar headed Goose, Godwits, Sandpipers, Snipes, Brown headed Gull, whiskered terns ପରି ଵେଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏଠାକୁ ଆଗମନ ହେଉଛି l

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)
ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)


କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଵିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ?

ତେବେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଵେଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ l ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହୁଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଚଢେଇ କ୍ଳବ ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ଜଳ ରାଶି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ l ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଖସି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ହୀରାକୁଦ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷକୃତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ର ରହିଥାଏ l ଏହାସହ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଜମା ହୋଇନଥାଏ l ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି l"

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)



ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି-

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଶୀତ ଋତୁରେ ଋଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ବରଫ ପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର 700 ସ୍କୋୟାରଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ନେଲେ ଏହାର 100 କିମି ଦୀର୍ଘ ସୋର ଲାଇନ ବା କୂଳ ରହିଛି l ତେଣେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୋର ଲାଇନରେ ଯେମିତି ବୁଲା କୁକୁର ନାରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଗୁଆଳି ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି l ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଆଖ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ l ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନାଇଲନ ଜାଳ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଥାଏ l ଏହା ସହ ନିରନ୍ତର ବୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ l

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)


'ପକ୍ଷା ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର'- କାନ୍ଥ ବାଡରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର-
ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର କୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଝିରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି l ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଆଦ୍ରଭୂମି ରେ ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ ସୀମାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାର୍ଡ଼ ଭିଲେଜ ଗଠନ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଗାଁ ର ସବୁଲୋକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ l ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାନ୍ଥ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କଯାଇ ତାର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହୀରାକୁଦ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ l

ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାକୁଦ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

