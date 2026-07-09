ETV Bharat / state

ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍

'ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ । ବନ୍ୟଜଳ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ।' ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Hirakud releases first flood water into Mahanadi: 10 gates opened on first day
ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HIRAKUD RELEASE FIRST FLOOD WATER, ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10ଟି ଗେଟ୍ । ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଛୁଇଁବ ।

ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍ (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ର "ରୁଲ କର୍ଭ" ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା । ହେଲେ ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ 615 ଫୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ରୁଲ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ।


ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 615.33 ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର 181 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ । ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳି ଛୁଇଁବ । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର 344 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବନ୍ୟାଜଳ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗେଟ୍ ରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ପାଣିର ଫୁଆରା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟିକୁ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଗେଟ୍ ରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ପାଣିର ଫୁଆରା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟିକୁ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । (ETV Bharat Odisha)


ଆଜି ସକାଳ 11ଟା 15 ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଥମେ 7 ନମ୍ବର ସ୍କୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି ସମୟରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗେଟ୍ ଖୋଲାଥିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜଳସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତଥା ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ।

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ । ଏହି ବନ୍ୟଜଳ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ।"

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ । ଗେଟ୍ ରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ପାଣିର ଫୁଆରା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟିକୁ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର 4ଟି ଗେଟ୍‌, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା: ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବ ହୀରାକୁଦ, ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ କଟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR HIRAKUD GATE
ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍
HIRAKUD 10 GATE OPEN
HIRAKUD RELEASE FIRST FLOOD WATER
HIRAKUD RELEASE FIRST FLOOD WATER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.