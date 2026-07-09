ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
'ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ । ବନ୍ୟଜଳ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ।' ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 9, 2026 at 8:23 PM IST
HIRAKUD RELEASE FIRST FLOOD WATER, ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10ଟି ଗେଟ୍ । ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଛୁଇଁବ ।
ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ର "ରୁଲ କର୍ଭ" ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା । ହେଲେ ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ 615 ଫୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ରୁଲ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ।
ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 615.33 ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର 181 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ । ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳି ଛୁଇଁବ । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର 344 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବନ୍ୟାଜଳ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସକାଳ 11ଟା 15 ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଥମେ 7 ନମ୍ବର ସ୍କୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି ସମୟରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗେଟ୍ ଖୋଲାଥିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜଳସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତଥା ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ । ଏହି ବନ୍ୟଜଳ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ।"
ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ । ଗେଟ୍ ରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ପାଣିର ଫୁଆରା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟିକୁ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା: ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବ ହୀରାକୁଦ, ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ କଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର