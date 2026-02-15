ହୀରାକୁଦରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହାଫ୍ ମାରାଥନ, ଦୌଡିଲେ 75 ବର୍ଷିୟା ବୃଦ୍ଧା
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୀରାକୁଦ ହାଫ ମାରାଥନର ସଫଳ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ MCLକୁ ଧନ୍ୟଵାଦ ଜଣେଇଥିଲେ l
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମହାନଦୀ କୋଲଡ଼ଫିଲଡ଼ ଲିମିଟେଡର ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ l ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଭରପୁର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାଫ୍ ମାରାଥନ ଆଜି ସକାଳୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ହାଫ୍ ମାରାଥନକୁ "ହୀରାକୁଦ" ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏଥିରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଆୟୋଜକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଧାବକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ମାରାଥନରେ 21 କିମି, 10 କିମି, 5 କିମି ଓ 1.5 କିମିରେ 4ଟି ଏଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏପରିକି ରାଉରକେଲାରେ ଜଣେ 75 ବର୍ଷ ବୟଷ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଉର୍ମିଳା ଦାସ 5 କିମି ଏଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଥିଲେ l ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରୟଣ ନାଏକ, କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବହୁ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏମସିଏଲର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିପାଳ, କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ, ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌନ୍ତିଆ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ l
ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୀରାକୁଦ ହାଫ ମାରାଥନର ସଫଳ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ MCLକୁ ଧନ୍ୟଵାଦ ଜଣେଇଥିଲେ l ତାହାସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ,"ଏହି ହାଫ୍ ମାରାଥନଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫୁଲ ମାରାଥନ କରାଯିବ l ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2036 ଅଲମ୍ପିକ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ l ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଓଡିଶା ବହୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଏହି ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଇ ପଦକ ଜିତନ୍ତୁ l 2026 ରୁ 2036 ର 10 ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟେ l"
ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ "ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ"ଓ "ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ" ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଆଜି ଏମସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାଫ ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି l ସେହିପରି ଏହି ମାରାଥନ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଖେଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ତ୍ୱରିତ କରିବା l ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ ଅଟେ l ତେବେ ଏହି ମାରାଥନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଜଳସେଚନ କୁ ନୂଆ କରି ପରିଚୟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାରାଥନ କରାଯାଇଛି l ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆହୁରୀ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମାରାଥନ ସହାୟାକ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ l ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହାଫ୍ ମାରାଥନର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଜେତା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ l
ଆଜିର ଏହି ମାରାଥନରେ 5 କିମିରେ ରେସରେ ରାଉରକେଲାରେ 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଉର୍ମିଳା ଦାସ ଭାଗ ନେଇ ଯୁବ ପିଢୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ l ସେ କହିଥିଲେ, "ଯୁବପିଢୀ ଖେଳ କୁଦ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ନିଜର ଆଖ ପାଖ ରେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ l" ଏହା ସହ ଏହି ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଥିଲେ l
ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଳା ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡି ମଧ୍ୟ 5 କିମି ଦୌଡରେ ଭାଗ ନେଇ 21 ମିନିଟରେ 5 କିମି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ l 21 କିମି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହରିଆଣାରେ ଧାବକ ସୋନିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ଏଠିକାର ଆୟୋଜନ ରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ l ସୋନିକ 16 ମିନିଟରେ 21 କିମିରେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସେ 5 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଥିଲେ l
ତେବେ ସୋନିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଲୋକେ ଆସି ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର