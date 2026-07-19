ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,57,442 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : July 19, 2026 at 10:21 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି ହୀରାକୁଦ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଖୋଲିଲା ଗେଟ୍ । ଗତ 9 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟ 10ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଅଟେ । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ 8 ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 611.50 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ଜୁଲାଇ ମାସରେ କର୍ଭ ରୁଲ ଅନୁସାରେ 607 ଫୁଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,57,442 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମୋଟ 98 ଟି ଗେଟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 64 ଗୋଟି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଥିବା ବେଳେ 34 କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ ରହିଛି । ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ ଗୁଡିକ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଗୁଡିକ ଡ୍ୟାମର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୁ ଇସ ଗେଟକୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ । ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ 64ଟି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ ।
ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତି ବିପଦ !
ହୀରାକୁଦ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 22ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନଥାଏ । ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ସହରର ବନ୍ୟା ଜଳ ମହାନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରି ବନ୍ୟା ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ
ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର