ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍

ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,57,442 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Hirakud Dam Opens 4 Gates as Floodwater Inflow Raises Reservoir Water Level
ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ: ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି ହୀରାକୁଦ୍‌ରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଖୋଲିଲା ଗେଟ୍ । ଗତ 9 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟ 10ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

Floodwaters at Hirakud
ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ (ETV Bharat Odisha)

ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର:


ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଅଟେ । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ 8 ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 611.50 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ଜୁଲାଇ ମାସରେ କର୍ଭ ରୁଲ ଅନୁସାରେ 607 ଫୁଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,57,442 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ।

Floodwaters at Hirakud
ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ମୋଟ 98 ଟି ଗେଟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 64 ଗୋଟି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଥିବା ବେଳେ 34 କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ ରହିଛି । ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ ଗୁଡିକ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ତଳ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଗୁଡିକ ଡ୍ୟାମର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୁ ଇସ ଗେଟକୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ । ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ 64ଟି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ ।

ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତି ବିପଦ !


ହୀରାକୁଦ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 22ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନଥାଏ । ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ସହରର ବନ୍ୟା ଜଳ ମହାନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରି ବନ୍ୟା ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଥାଏ ।

Floodwaters at Hirakud
ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ (ETV Bharat Odisha)
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ଏହା ଦ୍ବାରା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 15 ହଜାର କ୍ୟୁସେକରୁ 16 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲେ ଗେଟରୁ ଅଧିକ ପରିଣାମର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ l ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ହୀରାକୁଦରୁ ବାହାରି ମୁଣ୍ଡୁଲିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ

ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲା
HIRAKUD DAM 4 GATES OPENED
SAMBALPUR HIRAKUD DAM
HIRAKUD DAM FLOOD UPDATE
HIRAKUD RESERVOIR WATER LEVEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.