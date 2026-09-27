ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଆଉ 2 ଗେଟ, 22ଟି ଗେଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ

ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 20ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍‌ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି 2ଟି ଗେଟ ଖୋଲି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Hirakud Dam Opens 2 More Gates 22 Sluice Gates Now Active
ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଆଉ 2 ଗେଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 9:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 20ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍‌ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି 2ଟି ଗେଟ ଖୋଲି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ 22ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ଯାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ସ୍ପିଲ୍ ୱେରେ 15ଟି ଗେଟ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ସ୍ପିଲ୍ ୱେରେ 7ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି ।


ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି:

• ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା: ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ୍
• ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର: ଆଜି ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା 628.19 ଫୁଟ୍
• ଜଳ ପ୍ରବେଶ: ଛତିଶଗଡ଼ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ 3,39,018 କ୍ୟୁସେକ୍ (ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି)
• ଜଳ ନିଷ୍କାସନ: 22ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ 3,64,432 କ୍ୟୁସେକ୍ (ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି) ବନ୍ୟା ଜଳ ମହାନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି l

Hirakud Dam Opens 2 More Gates 22 Sluice Gates Now Active
ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଆଉ 2 ଗେଟ, 22ଟି ଗେଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ (ETV Bharat)

ହୀରାକୁଦରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଛଡାଯିବା ଫଳରେ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ:

ଖଇରମାଳ: 7,42,000 କ୍ୟୁସେକ

ମୁଣ୍ଡୁଳୀ: 3,47,482 କ୍ୟୁସେକ

ପଥରଲା: 3,64,826 କ୍ୟୁସେକ

ବରମୁଳ:4,00,000 କ୍ୟୁସେକ

ବେଲଗାଁ: 1,61,000 କ୍ୟୁସେକ l


ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ୍‌ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭାବନା:

ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତଳମୁଣ୍ଡର ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟାଜଳର ସ୍ଥିତି, ଉପରମୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶର ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ଗେଟ୍‌ ଖୋଲାଯିବ ନା ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍‌ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Hirakud Dam Opens 2 More Gates 22 Sluice Gates Now Active
ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଆଉ 2 ଗେଟ, 22ଟି ଗେଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ (ETV Bharat)

ହୀରାକୁଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 20 ଗେଟ୍

ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଦୀବନ୍ଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

HIRAKUD DAM
ହୀରାକୁଦ ଗେଟ
ESCALATED FLOOD WATER
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
HIRAKUD DAM OPENS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.