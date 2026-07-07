ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା
ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ଚଳିତ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। ଯଦିଓ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତେବ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ପରାମର୍ଶରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : July 7, 2026 at 8:42 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜୋର ଧରିବା ସହ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍। ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ ? କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ ? ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟାଜଳର ସୂଚନା କେମିତି ମିଳେ ? ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟାଜଳ ପରିଚାଳନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ।
- ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଗେଟ୍
ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ(ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ୧ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ଚଳିତ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ କେନାଲ ଜରିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୨୫ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୦୭.୨୯ ଫୁଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୬୦୭ ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ବନ୍ୟାଜଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୯ ତାରିଖରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ସେହିଦିନ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୧୧ରୁ ୬୧୨ ଫୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବାଧିକ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୬୩୦ ଫୁଟ୍।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଛତିଶଗଡ଼ର କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ୪୬ଟି ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ବନ୍ୟାଜଳ ହୀରାକୁଦ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩ ଘଣ୍ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗେଜ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସେଣ୍ଟରକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
- କେମିତି ହୁଏ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା ?
ହୀରାକୁଦ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ମାଟି ନଦୀବନ୍ଧ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା ଓ ହୀରାକୁଦ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ।
- ଡ୍ୟାମରେ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଅଛି ?
- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ମୋଟ ୯୮ଟି ଗେଟ୍ ରହିଛି
- ୬୪ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍
- ୩୪ଟି କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍
ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଡ୍ୟାମର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ
- କେଉଁ ଗେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲାଯାଏ ?
ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ। ସମସ୍ତ ୬୪ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ।
- ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ କେବେ ବିପଦ ?
ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିପଦ ନଥାଏ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ସହରର ବର୍ଷାଜଳ ମହାନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
- ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରେ ?
ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୧୫ ହଜାରରୁ ୧୬ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ।
- ହୀରାକୁଦରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି କେତେ ସମୟରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ ?
- ଖଇରମାଳ (ବୌଦ୍ଧ) – ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା
- ବରମୂଳ (ନୟାଗଡ଼) – ଆଉ ୧୨ ଘଣ୍ଟା
- ମୁଣ୍ଡୁଳି (କଟକ) – ପୁଣି ୧୨ ଘଣ୍ଟା
ଅର୍ଥାତ୍ ହୀରାକୁଦରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ।
- କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ?
ହୀରାକୁଦରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହ ଓ ଏହା ସହ ମିଶୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ୟାଜଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ୭–୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।ଖଇରମାଳ, ବରମୂଳ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଜଳପ୍ରବାହର ସୂଚନା ହୀରାକୁଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ।
- ଉପରମୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟାଜଳ ସୂଚନା କେମିତି ମିଳେ ?
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅନେକ ଡ୍ୟାମ ଓ ବ୍ୟାରେଜ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ; ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ୮ଟି ଗେଜ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସେଣ୍ଟର ଓ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ୫ଟି ଗେଜ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପଠାନ୍ତି। ସେହି ସୂଚନା, ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଓ ତଳମୁଣ୍ଡର ଜଳପ୍ରବାହକୁ ଆଧାର କରି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର