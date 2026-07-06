ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍; ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର !

ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ; ନଦୀକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ - ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରାଣା

HIRAKUD DAM GATES
ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଚଳିତ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ପରେ ଡ୍ୟାମର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀକୁ ପ୍ରବେଶ, ଗାଧୋଇବା, ମାଛ ଧରିବା, ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୬୩୦ ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୬୦୩.୮୯ ଫୁଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୯୩,୩୨୦ କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।

ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତରକୁ ରୁଲ କର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଚାରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ପାଗର ମିଜାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବାବେଳେ, ଏବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କେତେକ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଜୁଲାଇ ୪ରୁ ୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ୨୭୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ୩୨୭.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସକ୍ରିୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଚିତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ବିତରଣ ସମାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳସ୍ତର କମିଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାହିଁକି କଟକ ହେଲା ଜଳମଗ୍ନ ? ଫେଲ ମାରିଲା କି ସିଏମସିର ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ଯୋଜନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

HIRAKUD DAM GATES
ODISHA FLOOD NEWS
FLOODWATER RELEASE
HIRAKUD DAM GATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.