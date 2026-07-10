୭୦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିନି; ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବେଦନା...ଏବେ ବି ୧୦ ଡିସିମିଲ ଜମିକୁ ଅପେକ୍ଷା
କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ବିସ୍ଥାପନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିନି କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 10, 2026 at 9:05 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମାଆ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସାଇଥିବା ବେଳେ... ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏସବୁ କୌଣସି କାହାଣୀର ସଂଳାପ ନୁହେଁ। ବରଂ ୭୦ ବର୍ଷ ତଳର ଲୁହ ଓ କୋହର କଥା। ବିସ୍ଥାପନର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ୧୭,୦୮୪ଟି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ ପରିବାର ହିଁ ଏଯାବତ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି।
- ଭିଟାମାଟିର ମୋହ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜମନକିରା ବ୍ଲକର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ନନ୍ଦଲାଲ ସାହୁ, ବୟସ ୮୩ ଛୁଇଁଲାଣି। ଆଜି ବି ବିସ୍ଥାପନର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, "ଆଜି ବି ମୋତେ ମୋର ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ ସ୍ଥାବର-ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବି।"
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାର ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୩୬୦ଟି ମୌଜା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା' ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାକି ରହିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
- କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପୁନର୍ବାସର ଅଧିକାରରୁ ବହୁ ବଞ୍ଚିତ
ହୀରାକୁଦ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହା ଭିତରେ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି। ଆଜି ଏହି ବନ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳସେଚନ ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପୁନର୍ବାସର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
୨୦୦୨-୦୩ରେ ଘୋଷିତ ୧୦ ଡିସିମିଲ ଘରଡିହ ଜମି ଅନେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭,୦୮୪ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଜମନକିରା ବ୍ଲକର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବନଲା, ବେଙ୍କମୁରା, ମାରଙ୍ଗ, ଚାରମାଲ, ପେଚାକଣ୍ଟା ଓ ବିରେନବନ୍ଧ ଭଳି ଜଳମଗ୍ନ ଗାଁରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ବସବାସ କରିଥିଲେ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକାରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଧରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
- ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସେତେବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି ମାତ୍ର ୪୦ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପରିବାର ଏହା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୦୨-୦୩ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକର ପ୍ରତି ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଡିସିମିଲ ଘରଡିହ ଜମି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ପରିବାର ଏହି ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସାଲେଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ୧୯୫୬ରୁ ସେମାନେ ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଜମି କିଣି ଘର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କୁ ୧୦ ଡିସିମିଲ ବଦଳରେ ୭ କିମ୍ବା ୮ ଡିସିମିଲ ଜମି ମିଳିଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜମି ନଦୀକୂଳ, ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିସ୍ଥାପିତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ବଲଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ୭ ଡିସିମିଲ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ଜମି କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।
- ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ବନାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ
କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦଶକ ଧରି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବାରମ୍ବାର ସରକାର, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୩ରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ୨୨୮ ଜଣ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋପୀନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭,୦୮୪ଟି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ ପରିବାର ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାର ପରିବାର ଏବେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଘରଡିହ ଜମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଷୟଟି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛି। ବିସ୍ଥାପନ ପରେ ତିନି ପିଢ଼ି ବିତିଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଘରଡିହ ଜମି ପ୍ରଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଜମି ଲିଜ୍ ରେକର୍ଡର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା B.Ed, M.Ed ଓ B.H.Ed ପ୍ରବେଶିକା ରେଜଲ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର