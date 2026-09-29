ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦର ବନ୍ଦ ହେଲା 4 ଗେଟ୍: 26ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 4,82,547 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 26ଟି ଗେଟରେ ପ୍ରାୟ 4,95,252 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Hirakud Dam
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅପଡେଟ୍: ବନ୍ଦ ହେଲା 4 ଗେଟ୍, ଖୋଲା ଅଛି 26ଟି ଗେଟ୍, 629.67 ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଲା ଜଳସ୍ତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 4ଟି ଗେଟ୍ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ହୀରାକୁଦର 4ଟି ଗେଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 26ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର 629.67 ଫୁଟ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 4,82,547 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, 26ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 4,95,252 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟାଜଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅପଡେଟ୍: ବନ୍ଦ ହେଲା 4 ଗେଟ୍, ଖୋଲା ଅଛି 26ଟି ଗେଟ୍, 629.67 ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଲା ଜଳସ୍ତର (ETV Bharat Odisha)


ଖୋଲା ଅଛି 26ଟି ଗେଟ୍, 629.67 ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଲା ଜଳସ୍ତର:

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ପରିମାଣରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 629.67 ଫୁଟ୍‌ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟ 26ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି । ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ହାରାହାରି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କମୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍କାସନ ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି ।

Hirakud Dam
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅପଡେଟ୍: ବନ୍ଦ ହେଲା 4 ଗେଟ୍, ଖୋଲା ଅଛି 26ଟି ଗେଟ୍, 629.67 ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଲା ଜଳସ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ:


• ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର: 629.67 ଫୁଟ୍
• ହାରାହାରି ଜଳ ପ୍ରବେଶ (Inflow): 4,82,547 କ୍ୟୁସେକ୍
• ହାରାହାରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (Outflow): 4,95,252 କ୍ୟୁସେକ୍
• 26ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ: 4,59,592 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
• ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇ: 31,173 କ୍ୟୁସେକ୍ ନିଷ୍କାସନ

• କେନାଲ୍ (ସମୁଦାୟ): 4,266 କ୍ୟୁସେକ୍, ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍: 3661 କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

• ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍: 500 କ୍ୟୁସେକ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ: 105 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ, ଖଇରମାଳରେ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀଜଳ:

ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜିର ତାଜା ଗେଜ୍‌ ଓ ନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ବରମୂଳ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗେଜ୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

Hirakud Dam
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅପଡେଟ୍: ବନ୍ଦ ହେଲା 4 ଗେଟ୍, ଖୋଲା ଅଛି 26ଟି ଗେଟ୍, 629.67 ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଲା ଜଳସ୍ତର (ETV Bharat Odisha)
ଆଜି ସକାଳ ବନ୍ୟା ଜଳପ୍ରବାହ ଓ ବର୍ଷାର ତଥ୍ୟ:


ମୁଣ୍ଡଳୀ: ମୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ସର୍ବାଧିକ 7,54,385 କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ଖସୁଥିବା (Falling) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।


ଖଇରମାଳ: ଖଇରମାଳ ଗେଜ୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ 6,70,000 କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି (Rising) ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।


ବରମୂଳ: ବରମୂଳଠାରେ 7,38,000 କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।


ପଥର୍ଲା ଓ ବେଳଗାଁ: ପଥର୍ଲାଠାରେ 74,700 କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଏବଂ ବେଳଗାଁଠାରେ 35,800 କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

ପାଗ ଓ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି: ଏହି ସମସ୍ତ ଗେଜ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ ରେ (Downstream) ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘମୁକ୍ତ ଓ ଖରାଟିଆ (Sunny) ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଗେଜ୍‌ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବୁର୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଶୂନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ବେସିନ୍‌ରେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଖୋଲିଲା 30ଟି ଗେଟ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, 28 ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

HIRAKUD DAM GATES CLOSE
MAHANADI FLOOD ODISHA
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ 4 ଗେଟ ବନ୍ଦ
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଲପୁର
HIRAKUD RESERVOIR WATER LEVEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.