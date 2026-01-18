ହୀରାକୁଦରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ: ନିୟୋଜିତ 38 ଟିମ୍, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବଢିଲା ଗୟଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ 21ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି l 40 ଜଣ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, 38 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ 15 ଜଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ।
Hirakud Bird Census ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଚିଲିକା, ହୀରାକୁଦରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ 21ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି l ଏଥିସହ 38ଟି ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 40 ଜଣ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, 38 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ 15 ଜଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଡ଼ିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ l ସେପଟେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଗୟଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ DFOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,
- 2023ରେ 108 ପ୍ରଜାତିର 3,16,676 ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲେ
- 2024ରେ 113 ପ୍ରଜାତିର 3,42,345 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ
- 2025ରେ 122 ପ୍ରଜାତିରର 3,77,732 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ
- ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସହ ରୁଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ତିବ୍ଦତର ଵିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି
କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ?
- ଇଗ୍ରେଟ୍ସ (Egrets)
- ହେରୋନ୍ସ(Herons)
- କର୍ମୋରାଣ୍ଟସ୍ (Cormorants)
- ଲାପୱିଙ୍ଗସ୍ (lapwings)
ଋଷିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ତିବ୍ଦତ ଓ ୟୁରୋପ ଆଦି ଦେଶରୁ ପିଣ୍ଟେଲ୍, ସୋଭେଲର୍, ଟିଲ୍, ପୋଚାର୍ଡ୍, ବାର୍ ହେଡେଡ୍ ଗୁଜ୍, ଗଡ୍ୱିଟ୍, ସାଣ୍ଡପାଇପର୍, ସ୍ନାଇପ୍ସ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ହେଡେଡ୍, ଗୁଲ୍, ହ୍ୱିସ୍କର୍ଡ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ପରି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବା ଡିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଶୀତ ଋତୁରେ ଋଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଦି ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ବରଫପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 700 ସ୍କୋୟାରଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର 100 କିମି ଦୀର୍ଘ ସୋର ଲାଇନ ବା କୂଳ ରହିଛି l ତେଣୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୋର ଲାଇନରେ ଯେମିତି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଗୁଆଳି ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି l ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଆଖ ପାଖ ଗାଁର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି l ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନାଇଲନ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ l ଏହା ସହ ନିରନ୍ତ୍ରର ବୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ ।’
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ଗୟଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ସଂଲଗ୍ନ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୟଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି DFO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ବିଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 3 ଥର ଗଣନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 189ଟି ଗୟଳ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 659ଟି ଗୟଳ ଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା l ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ 848ଟି ଗୟଳ ଥିବାର ଜଣାପଡିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଗୟଳଙ୍କୁ ସୁହାଉ ଥିବା ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉଛି ଓ ତୃଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗୟଳ ମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରୁଛି l
