ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବ ନେଇନାହାନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ

ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

PREGNANT WOMAN MURDER CASE: FAMILY REFUSES TO TAKE BODY AFTER POSTMORTEM
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବ ନେଇନାହାନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 11:10 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମୁଖରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ନେଇନାହାନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣଣାସ୍ଥଳରୁ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର ଏଫ୍ଏମଟି ବିଭାଗରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା । ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ନିକଟରେ ବସି ରହିଥିବା ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସମୁଖରେ ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବୀ କରୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମା'ଙ୍କୁ ସର୍ବସମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ହେଲେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ମୃତଦେହକୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ମର ଶରୀରକୁ କେହି ନନେବା ଏବଂ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ତାହା ପଡିରହିବା ଭଳି ଘଟଣା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିଣ୍ଟୁ ଗୈଡ଼ଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପୂଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ ପଞ୍ଚନାମା କରାଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏଫ୍ଏମଟି ବିଭାଗରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଶବବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶବକୁ କେହି ନେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଏଫ୍ଏମଟି ବିଭାଗର ଶବ ସଂରକ୍ଷକ୍ଷିତ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ପରିବାର ବର୍ଗ ଶବ ନନେଲେ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ପରେ ନିଗମକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଏଫ୍ଏମଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଆଇନଗତ ଭାବେ ଦାବିଦାର ଆସିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଏଫ୍ଏମଟି ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଶବ ଆସିବା ପରେ ତାହାକୁ ବିଳମ୍ୱ ନକରି ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଶବ ନେବାକୁ ଦାବୀଦାର ନଆସନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଏନେଇ ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ । ଯାହାକି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ଆଇନଗତ ଦାବୀଦାର କେହି ଆସିବେ ବୋଲି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବସି ରହିଥିବା ତିନି ବର୍ଷିୟା ଶିଶୁଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି ମୁହର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ମା'ଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିବା ବେଳେ ବାଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଶିଶୁଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର । ଏପରିକି ଶିଶୁଟିର ନିୟମମିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ଖାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରିକି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ଅବଗତ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଶିଶୁଟି ନିଜ ସମୁଖରେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିପ୍ରତି ତାର ମାନସିକ ଆଘାତ ନେଇ ସେଠାକାର କାଉନସିଲରମାନେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ବିଧଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବୀ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ମା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକାକୀ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

