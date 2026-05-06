ଶାଶୂ ଘର ଦୁଆରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା
ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା । କୁନି ଝିଅ ଆଗରେ ମା’କୁ ହତ୍ୟା । ନାବାଳକ ଦିଅର ଥାନାରେ ଅଟକ । ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 6, 2026 at 7:54 AM IST
ହିଞ୍ଜିଳି(ଗଞ୍ଜାମ): ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପରିଚୟ...ମନ ଦିଆନିଆ, ଲୁଚିଛପି ପୁରୀରେ କଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ଝିଅଟିଏ ରହିଛି, 4 ମାସର ଅନ୍ତଃସ୍ବତ୍ତା ଥିଲେ ମହିଳା । ସ୍ବାମୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶାଶୂ ଘରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦିଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ଏଭଳି ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ.ଖରିଡା ଗ୍ରାମରେ । ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗସ୍ତି ନୂଆଁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ପୂଜା ସ୍ଵାଇଁ ।
ଏହି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ କେସ ନଂ- ୨୯୭/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏଥିସହ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଇଣ୍ଟଫିକ୍ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଅରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପ୍ରେମ:
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ ପୂଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ କେ. ଖରିଡା ଗ୍ରାମର ଚିଣ୍ଟୁ ଗୌଡକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲେ । ପରେ ଦୁହେଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଉଭୟ ପୁରୀରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ 4 ମାସର ଅନ୍ତଃସ୍ବତ୍ତା ଥିଲେ ମହିଳା ।’
ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା:
ଉଭୟେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ଚିଣ୍ଟୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପୂଜା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ରଖି ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ କେସ ନଂ -୨୪୧/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବାପା, ମା’ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ଛାଡିଥିଲା ।
ଗତ ସୋମବାର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେ. ଖରିଡା ଯାଇ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କ ନାବାଳକ ସାନଭାଇ ପୂଜାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲା । ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା କୁନି ଝିଅ । ଏଭଳି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ମୃତଦେହ ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ:
ଖବର ପାଇ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଓ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିଲେ, ହାଣିଦେଲେ:
ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ମହିଳା । ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ଦିଅର । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡନ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଅଟକ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସହଯୋଗୀକୁ ଜେରା
B.Tech ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ; ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ସହ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ବାପା-ମାଆ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁରରେ ଲଜ୍ଜା: ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର