ସିଆରପିଏଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହିନ୍ଦୀ ପକ୍ଷ-୨୦୨୬ ଉଦଯାପିତ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ରାଜଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 29, 2026 at 8:18 PM IST
Hindi Fortnight Concludes at CRPF Group Centre, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳ (ସିଆରପିଏଫ୍) ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହିନ୍ଦୀ ପକ୍ଷ-୨୦୨୬ର ସମାପନ ସମାରୋହ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । CRPF କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥିତ ରିକ୍ରେସନ୍ କ୍ଲବ୍ ପରିସରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ରାଜଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସିଆରପିଏଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୀ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ରେଞ୍ଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଆରପିଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରାଜଭାଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସିଆରପିଏଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସିଆରପିଏଫ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରଚାରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅତୁଟ ଅଂଶ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା । ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ହିନ୍ଦୀର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା । ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 77 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କହିଥାନ୍ତି । ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । 1949 ମସିହାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହିନ୍ଦୀକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସ୍ବୀକାର କରାଯାଇଥିଲା । 1953 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଉପଯୋଗ ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ‘ଦମନ’: ୧୦୯ NBW କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ୧୪୮ ଅବକାରୀ ଓ ୧୫ NDPS ମାମଲା ରୁଜୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର