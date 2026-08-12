16 ଦଫା ଦାବି ନେଇ MCL ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା
ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଦାବିଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେପ୍ୟୁଟି ଚିଫ୍ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : August 12, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 9:46 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ ଲିମିଟେଡ (MCL)ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା (ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍) ପକ୍ଷରୁ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର କୋଇଲା ଖଣି ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଓ ନେତା ଗଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l କୋଇଲା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ଓ ନିୟମିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 16ଟି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ l ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓପନ କାଷ୍ଟ ମାଇନ୍ସରେ ବ୍ୟାକ ଫିଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋଇଂ କରି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଉ, ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଅବା ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ନକରାଯାଉ । ଉଭୟ ନିୟମିତ ଓ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ଓ ଭାଉଚର ରୂପରେ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏପ୍ରିଲରେ ମିଳିବା କଥା, ଏହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ । ଏହାସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୱାଟର ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ । ଯଦି ଏମସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏମସିଏଲ୍ ସିଏମଡି ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଏମସିଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭରେ କାହାକୁ ଅଣା ଯାଇନି, ଲୋକେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି l ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମସିଏଲର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦବି କି ଅଛନ୍ତି l ସେହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଆକ୍ରୋଶ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଆମେ ଆମର 16 ଦଫା ଦାବି ଏମସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦାବି ପ୍ରତି ଏମସିଏଲ ଅବହେଳା କଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ପାରେ l"
ଏହି ଅବସରରେ ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 16 ଦଫା ଦାବି ପତ୍ର ଏମସିଏଲର CMDଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ l ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ l ସେମାନଙ୍କ ବୋନସ ଓ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ନେଇ ଆମେ ଜୋର ଦେଇଛୁ l ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଳଚେର, ବ୍ରଜରାଜନଗର କିମ୍ଵା ଲଖନପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି l
କଣ ରହିଛି ଦାବୀ....
୧. ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାମ୍ପାର୍ଟ ସୋର୍ସିଂ ବନ୍ଦ କରି, ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ HPC ଦରମା ଲାଗୁ କରାଯାଉ
୨. ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ CSR ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ
୩. ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ମାମଲାରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ, ସମସ୍ତ ବକେୟା ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ
୪. ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ
୫. OB ଓ କୋଇଲା ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
୬. OB ଓ କୋଇଲା ପରିବହନ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ/ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି (EL) ଓ ଚିକିତ୍ସା ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
୭. ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ବାଲି ଭରଣ ଓ ବନୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ
୮. ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍, ବିଶେଷକରି HMSର ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ନାମରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ
୯. ଭେଣ୍ଡର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ
୧୦. MCLର ସମସ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ
୧୧. ସମସ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ MCLର ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ
୧୨. ସମସ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ
୧୩. ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ
୧୪. MCLର ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ DAV ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୦% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ
୧୫. MCLର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ
୧୬. ଭୂତଳ ଖଣିରେ ବାଲି ଭରଣ ଏବଂ ଖୋଲାମୁହାଁ ଖଣିରେ ବ୍ୟାକ୍ଫିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ
ତେବେ ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦାବିଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେପ୍ୟୁଟି ଚିଫ୍ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସେଠାରେ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର