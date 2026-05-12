ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 26 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ 5 ଦାବି ରଖିଲା ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା
ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରି, ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା କାମ। ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଓଭରଟାଇମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କଲା ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 12, 2026 at 4:27 PM IST
HIND MAZDOOR SABHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ମଜୁରି 26,000 ଟଙ୍କା । ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଚାରି ଶ୍ରମ କୋର୍ଡ ବାତିଲ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ ସହ ହେଉ ତୁରନ୍ତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା । ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ସହିତ ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଯାଉ । ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଓଭରଟାଇମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଉ ।' ଏଭଳି କିଛି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା, ଓଡିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ ।
ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା, ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ମାଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର, କମ ତେଲ ଖାଅ, ସୁନା କିଣ ନାହିଁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପାଳି । କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏହାଦ୍ବାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ବିଦେଶ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ LPG ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଗ୍ୟାସ କିଣି ନପାରି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ରଣେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର । ଗତ ବିଶ୍ବ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ୧୦ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମଜୁରିରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ । ଏହା ଥିଲା Variable Dearness Allowance (VDA) । ଯାହା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ । ଏହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ଦୈନିକ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ । କେବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ଯାହା କାଗଜ କଲମରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି । କେବଳ ସେଇ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଏହି VDA ବୃଦ୍ଧି ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ କମ । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିକୁ Align କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦରବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୂଳ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବେ । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ୬ ମାସରେ ଥରେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅତି କମରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶାସିତ ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ଠାରୁ ମୂଳ ମଜୁରିରେ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣା ସରକାର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ୧୧.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ ଦୟା କି ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର । ଏହି ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରି ଏକା ଥରକେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କରିଥିଲେ । ୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ନବୀନ ବାବୁ ବି ମୂଳ ମଜୁରିରେ ଏକାଥରକେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ-ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଖିବା ଉଚିତ ।"
"ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୪ଟି ଶ୍ରମ କୋଡକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମାତ୍ର ୪ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ କରି ପୁରା ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଗରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଯେତେ ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ବି ସେତିକି ମଜୁରି ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଉପରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା କେବଳ ଜୀବନଧାରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୂଳ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଯାହା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ।
ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଶା, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ଗଣନା ନକରି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉ । ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬ ହଜାର ଦରମା ଦିଆଯାଉ । ଅନ୍ୟଥା ନୋଏଡ଼ା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପରି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖାଯିବ । ଗତ ୪୫ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେକାରୀ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଐତିହାସିକ ପତନ, ନୂଆ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାଣୁତା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ଶୋଷଣ, ଦମନ ଓ ଗରିବମାରଣ ନୀତିକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏକତାର ସହିତ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ସପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସୀମିତ, ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...SBI-PLFS 2025 ରିପୋର୍ଟ; ୬୬ ପ୍ରତିଶତ କାଜୁଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର