ETV Bharat / state

ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 26 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ 5 ଦାବି ରଖିଲା ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା

ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରି, ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା କାମ। ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଓଭରଟାଇମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କଲା ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Hind Mazdoor Sabha demand
ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 26 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ 5ଟି ଦାବି ରଖିଲା ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HIND MAZDOOR SABHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ମଜୁରି 26,000 ଟଙ୍କା । ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଚାରି ଶ୍ରମ କୋର୍ଡ ବାତିଲ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ ସହ ହେଉ ତୁରନ୍ତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା । ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ସହିତ ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଯାଉ । ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଓଭରଟାଇମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଉ ।' ଏଭଳି କିଛି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା, ଓଡିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ ।

ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 26 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ 5ଟି ଦାବି ରଖିଲା ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା (ETV Bharat Odisha)

ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା, ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ମାଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର, କମ ତେଲ ଖାଅ, ସୁନା କିଣ ନାହିଁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପାଳି । କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏହାଦ୍ବାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ବିଦେଶ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ LPG ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଗ୍ୟାସ କିଣି ନପାରି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ।"


ରଣେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର । ଗତ ବିଶ୍ବ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ୧୦ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମଜୁରିରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ । ଏହା ଥିଲା Variable Dearness Allowance (VDA) । ଯାହା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ । ଏହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ଦୈନିକ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ । କେବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ଯାହା କାଗଜ କଲମରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି । କେବଳ ସେଇ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଏହି VDA ବୃଦ୍ଧି ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ କମ । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିକୁ Align କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦରବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୂଳ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । "

Hind Mazdoor Sabha demand
ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 26 ହଜାର ସହ 5ଟି ଦାବି ରଖିଲା ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବେ । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ୬ ମାସରେ ଥରେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅତି କମରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶାସିତ ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ଠାରୁ ମୂଳ ମଜୁରିରେ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣା ସରକାର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ୧୧.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ ଦୟା କି ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର । ଏହି ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରି ଏକା ଥରକେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କରିଥିଲେ । ୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ନବୀନ ବାବୁ ବି ମୂଳ ମଜୁରିରେ ଏକାଥରକେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ-ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଖିବା ଉଚିତ ।"



"ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୪ଟି ଶ୍ରମ କୋଡକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମାତ୍ର ୪ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ କରି ପୁରା ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଗରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଯେତେ ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ବି ସେତିକି ମଜୁରି ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଉପରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା କେବଳ ଜୀବନଧାରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୂଳ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଯାହା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ।

Hind Mazdoor Sabha demand
ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 26 ହଜାର ସହ 5ଟି ଦାବି ରଖିଲା ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା (ETV Bharat Odisha)



ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଶା, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ଗଣନା ନକରି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉ । ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬ ହଜାର ଦରମା ଦିଆଯାଉ । ଅନ୍ୟଥା ନୋଏଡ଼ା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପରି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖାଯିବ । ଗତ ୪୫ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେକାରୀ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଐତିହାସିକ ପତନ, ନୂଆ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାଣୁତା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ଶୋଷଣ, ଦମନ ଓ ଗରିବମାରଣ ନୀତିକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏକତାର ସହିତ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦ୍ ମଜଦୁର ସଭା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ସପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସୀମିତ, ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...SBI-PLFS 2025 ରିପୋର୍ଟ; ୬୬ ପ୍ରତିଶତ କାଜୁଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HIND MAZDOOR SABHA DEMAND
NEW LABOUR LAW 2026
ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା ଭୁବନେଶ୍ବର
ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ
HIND MAZDOOR SABHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.