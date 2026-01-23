ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୬.୨ କିଲୋର ବିରଳ ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ୍ ଶାଗୁଣା ଉଦ୍ଧାର
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଲାବିରା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଶାଗୁଣା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଶାଗୁଣା ।
Himalayan Griffon ଝାରସୁଗୁଡ଼ା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ ପ୍ରଜାତିର ଶାଗୁଣା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶାଗୁଣାର ଓଜନ ୬.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଶାଗୁଣା କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛଡାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଶାଗୁଣାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ୍ ଶାଗୁଣା ଉଦ୍ଧାର:
ଜାନୁଆରୀ 21 (ବୁଧବାର) ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିନ କୁଲିହାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁବେନ ବୁଡ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ ଶାଗୁଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶାଗୁଣାଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ଉଡିପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଶାଗୁଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋଲାବିରା ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଲାଲ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶାଗୁଣାର ଓଜନ ୬.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ । ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ ଭେଟେନାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଗୁଣାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଶାଗୁଣା:
ଝାରସୁଗୁଡା ଡିଏଫଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଲାବିରା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ ଜଗଦଲା, ବନପାଳ ରମାକାନ୍ତ ନାଏକ ଆଶାରାନି ବେହେରା, ମାନସ ପଟେଲ, ବନରକ୍ଷୀ କନ୍ଦର୍ପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଶାଗୁଣାଟି ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନବିଭାଗ ।
ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ୍ ଶାଗୁଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ । ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ । ଏହା କ୍ୱଚିତ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି:
ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ବିରଳ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରବାସୀ ଶୀତକାଳୀନ ପରିଦର୍ଶକ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ବଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟ ଭଳି ବଡ ବଡ ପର୍ବତରେ ବାସ କରନ୍ତି ।
ନନ୍ଦନକାନନ ଶାଗୁଣା ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର:
୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ଗ୍ବାଲିୟର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ୧୨ଟି ଶାଗୁଣା ଅଣାଯାଇଥିଲା । ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ପ୍ରଜନନ କରାଇ ଶାଗୁଣା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରଜନନ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ସେଠାରେ ଥିବା ଶାଗୁଣାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଶାଗୁଣାଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରଜନନ କରାଇବାକୁ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଣାଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ।
ହିମାଳୟନ ଗ୍ରିଫନ:
ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯାହାର ଶରୀର ବାଲିଆ-ମାଟିଆ, ଧଳା ମୁଣ୍ଡ ରହିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ । ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ । ହିମାଳୟ ଓ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାଦଦେଶରେ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ତିବ୍ଦତୀୟ ମାଳଭୂମିରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ IUCN ଦ୍ୱାରା ନିକଟ ପଦଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
