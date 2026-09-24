ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ: ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ବଡ଼ ଚିତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 24, 2026 at 9:02 PM IST
Bhubaneswar Errant Drivers, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ । ଅମାନିଆ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ, କଟୁଛି ହଜାର ହଜାର ଚାଲାଣ, ଜବତ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି।ଗୁରୁବାର ଏଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ବଡ଼ ଚିତ୍ର । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ପରିବହନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ୪ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୧୫୯ ଜଣ । ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ୧୫ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୭୩୬ ଟଙ୍କା । ଆଉ ଜବତ ହୋଇଛି, ୧୮୧୨ଟି ଗାଡ଼ି ।
ପରିବହନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର
- ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ପରିବହନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ୪ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୧୫୯ ଜଣ ।
- ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ୧୫ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୭୩୬ ଟଙ୍କା ।
- ଜବତ ହୋଇଛି, ୧୮୧୨ଟି ଗାଡ଼ି ।
ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୩ ହଜାର ୮୪୪ଟି ଚାଲାଣ କଟିଛି ।
- ୧୪୪ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରବଣତା କେତେ ବଡ଼, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ତାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା
- କଟକରେ ୧୦ ହଜାର ୮୪୪ଟି ଚାଲାଣ କଟିଛି
- ୨୯୧ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ କଟକରେ ଚାଲାଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜବତ ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ।
ରାଜ୍ୟରେ ୪,୧୫,୧୫୯ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ, ୧୫.୧୬ କୋଟି ଜରିମାନା ଏବଂ ୧,୮୧୨ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଚାଲାଣ ଓ ଜରିମାନାର ହିସାବ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ଧରପଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମ ପାଳନର ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଦୂର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର