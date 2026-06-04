ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Gundicha Temple
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍। ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍। ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ୍ ନାୟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ (Gundicha Temple)

ସେହିପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ପଟେ ତିନୋଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ନିଯୋଗ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରୋଷ ଶାଳା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ କରାଯିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ, ତୁଣିଆ ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଣା ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂଆ ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଆଶା ରଖିଛି ।

ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା ୯ ଦିନ ଯାକ କିଭଳି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ ଏସବୁର ଟିକି ନିଖି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ।

ଗତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର କିଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପରେ ରଥ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA 2026
GUNDICHA TEMPLE RENOVATION WORK
ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା
PURI GUNDICHA TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.