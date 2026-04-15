ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ବାରରେ ଲଗାଯିବା ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର ମେସିନ୍

ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିବ ଲଗେଜ ସ୍କାନର ମେସିନ୍, ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ବାରରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସିବା ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠ (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"

ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼ଃ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେବାୟତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ଚାରି ଦ୍ବାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

BIG SECURITY REVIEW MEETING
PURI SRIMANDIR
SRIMANDIR SECURITY
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା
SECURITY SUB COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.