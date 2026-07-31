ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରେଳଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

High level meeting on President s visit DG Police reviews security arrangements
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 4:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୩ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରେଳଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ରେଳ ପଥରେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରେଳ ପଥର ସମସ୍ତ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂରେ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ପାସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଡ୍ରୋନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ, ରେଳ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ବୈଠକରେ ଗୋଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର.ପି. କୋଚେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଏସଏପି ଏଡିଜି ରାଜେଶ କୁମାର, ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଭବନ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ । ଏହାପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଆଁରା ନିକଟସ୍ଥ ଜଗଦଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବେ। ସେଠାରୁ ଲୋକଭବନକୁ ଫେରି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ।

୪ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ସଡ଼କପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଯିବେ। ସେଠାରେ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ, ଆଳତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ସେହିଦିନ ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ରାତ୍ର ରହଣି କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଗୋପାଳପୁରସ୍ଥିତ ଧବଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୫ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିବେ। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତପ୍ତପାଣିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

TAGGED:

PRESIDENT VISIT
DG POLICE
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT VISIT ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.