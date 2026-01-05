ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ,ଏଣିକି ନୂଆ SOPରେ ପ୍ରୋଟକଲ ଦର୍ଶନ

ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।

Puri Darshan Disruption
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର, ଜେଟିପି ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର, ଜେଟିପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଗତକାଲିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା କିଭଳି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା ସେନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,
"ଏଣିକି ନୁଆ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଅତିଥି ଏବଂ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଅତିଥି ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା କେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିବା ସହ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସପିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ, ଜେଟିପି ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କଥା ହୋଇପାରିବେ । ସେହିପରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଜେଟିପି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।" ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା-


ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ନଭାବି କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"

ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଓ ପରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମନ୍ଦିର ପୁଲିସ (ଜେଟିପି), ସେବାୟତ ବିରୋଧ କରିଥଲେ । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ମିନିଟ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନାର୍ଥିମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପୁରୀ ଏସପି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ତେବେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଜେଟିପି, କମାଣ୍ଡର ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

