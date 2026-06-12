ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ
ଜମି ଜମା ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ପକ୍ଷପାତିତା ନେଇ ଉଭୟ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 12, 2026 at 11:06 PM IST
Father son suicide attempt, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମହୁତି ଉଦ୍ୟମ । ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହେବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ । ଜମି ଜମା ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ପକ୍ଷପାତିତା ନେଇ ଉଭୟ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପ ଓ ପୁଅ ଆତ୍ମହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ବାପ ପୁଅ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବାପ ପୁଅ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଣୀପାଳ ଗ୍ରାମର ବାପା ପଦ୍ମନାଭ ରାଉତ ଓ ପୁଅ ସରୋଜ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଆଳିଆ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ମାମଲା ରହିଛି । ତେବେ ମାମଲାରେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ନଶୁଣି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଆତ୍ମାହୂତି ଦେବାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ସରୋଜଙ୍କ ମା' ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବ ଓ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
"ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିପିଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଢାଳିଥିଲେ, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିଥିଲୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ।... ପୈତୃକ ଜମି ଜମା କୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ରେ ମାମଲା ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବ ଓ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏନ୍ଏଚ୍-୫୩ରେ ଲୁଟ୍: OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ: ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ବନବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, ୩ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ