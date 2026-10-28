ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ବସ୍ତି; ନିର୍ବାଚନ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ କୋର୍ଟ, ବଜାୟ ରହିବ ସରପଞ୍ଚ ପଦ
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ।
Published : October 28, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 2:04 PM IST
କଟକ: ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ରହିବେ ଚାମେଲି ଓଝା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି। ଚାମେଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଚେମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କିତ ନୋଟିସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ଆଇନ ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ଜାରି କରା ଯାଇଥିବା ଓ ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଚାମେଲି ଓଝା ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ନାହିଁ ।
ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ତେବେ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂକୁ ବିରୋଧ କରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ଅନାସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ତଥା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦଳେଇ।ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କପିର ନୋଟିସ, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କପି ଏବଂ ରିକ୍ୱିଜିସନ କପି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି କେଶରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି କପିକୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ଟିପଚିହ୍ନ ମାରି ସେ କପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କପିକୁ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଥିରେ କେବଳ ନୋଟିସ୍ ହିଁ ଅଛି, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କପି ନାହିଁ ।'
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, 'ଚାମେଲି ଓଝା ଏଥିପାଇଁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କପିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ତା'ସହିତ ୨୪(୨(c) ଅନୁସାରେ ନୋଟିସ ଦେବାର ସମୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ୧୫ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କେଶରେ ୧୫ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ବି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାମେଲି ଓଝା କୋର୍ଟରେ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।'
ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଚାମେଲୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଚାମେଲି ସରପଞ୍ଚ ପଦ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଚାମେଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନଏଚଆରସିର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା; ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ NHRC ଟିମ୍