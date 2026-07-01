ETV Bharat / state

କୋଟିପତି ନିଶା ବେପାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

high court rehects bail plea of billionaire drug dealer rajanikant pattanaik of ganjam
କୋଟିପତି ନିଶା ବେପାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟର କୋଟିପତି ନିଶା ବେପାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ପ୍ରସଂଗ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିବା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରତ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।

ଏଥି ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣରର ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ପାଣ୍ଠିରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ହସ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।


୨୦୨୧, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ପୁଲିସ ଚଢାଉ କରି ୩୪ କିଲୋ ୯୪ ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ, ୧୦ କିଲୋ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଅଫିମ, ୭୫ ଲକ୍ଷ ୯ହଜାର ଟଙ୍କା, ୮ କିଲୋ ୫୯୬ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ୨୫୩ ଗ୍ରାମ ରୁପା ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।

୨୦୨୩, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ରେ ଇଡି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪, ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୬ରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ୨୦୨୫ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସେ ୨୦୨୫ର ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚିଠି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀକୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାମୁକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟ

TAGGED:

BAIL REJECTED
DRUG DEALER RAJANIKANT PATTANAIK
BILLIONAIRE DRUG DEALER
କୋଟିପତି ନିଶା ବେପାରୀ
HIGH COURT REJECTS BAIL PLEA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.