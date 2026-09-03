ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେଲ୍ ବଣ୍ଡ ଓ ଦୁଇ ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 3, 2026 at 3:53 PM IST
HIGH COURT GRANT BAIL BHIMSEN TUDU, କଟକ : ଭୀମସେନ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଆସ୍ୱସ୍ତି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି । ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେଲ୍ ବଣ୍ଡ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ଗତ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକେ । ଖବର ପାଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଜୁନ୍ ୧୩ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ବିଏନଏସର ଧାରା ୧୦୮, ୩(୫)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାରା ୬୯ ଭୀମସେନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଭୀମସେନ ପ୍ରସାଦ ଟୁଡ଼ୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ।
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତଥା OT&AS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା OT&AS(Odisha Taxation & Accounts Service) ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ନୂଆ କରି OT&AS ପାଇଥିବା ଭୀମସେନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରିଜିଓନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (MDRAFM)ରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଥିଲେ । ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । BNSର ଧାରା 108 ରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସର ଜେରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିଥିଲେ। ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଭୀମସେନ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୬୯ ଲଗାଇଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି କଠୋର ଦଫା ଲଗାଇଥିଲା । ଏହି ଧାରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ।
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ୭ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମସେନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବା କଥା ଜେରା ବେଳେ ଭୀମସେନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଭୀମସେନ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା କଠୋର ଦଫା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ