ETV Bharat / state

ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ; ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ, ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି

ଦିନକୁ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି । ଏପଟେ 1 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

JUDGES APPOINTMENT DEMAND
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ । ଏନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଭାପତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ । ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି । ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33 ଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 15 ଜଣ ବିଚାରପତି ।

ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାର ପତି ଅବସର ନେବେ । ଯାହାଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲକ୍ଷ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁ ଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ପଡିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ।

ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)

ବାର ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଲାଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଘ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରା ଯାଇନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ସଙ୍ଘ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବ ବୋଲି ସଙ୍ଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟି ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯିବ ବୋଲି ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତ 2008 ମସିହାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାରପତି ନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ସଂଘ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ।

ଏପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ସସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ରଜ୍ଜିତ ରାୟ ଓ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ର ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ସୁପାରିସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 4 ନୂଆ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ, ତ୍ୱରିତ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

HC BAR TO MEET GOVERNOR
JUDGE CRISIS ORISSA HIGH COURT
ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ
ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ
JUDGES APPOINTMENT DEMAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.