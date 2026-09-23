ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ; ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ, ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି
ଦିନକୁ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି । ଏପଟେ 1 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 23, 2026 at 5:39 PM IST
କଟକ: ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ । ଏନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଭାପତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ । ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି । ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33 ଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 15 ଜଣ ବିଚାରପତି ।
ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାର ପତି ଅବସର ନେବେ । ଯାହାଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲକ୍ଷ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁ ଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ପଡିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ।
ବାର ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଲାଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଘ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରା ଯାଇନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ସଙ୍ଘ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବ ବୋଲି ସଙ୍ଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟି ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯିବ ବୋଲି ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତ 2008 ମସିହାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାରପତି ନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ସଂଘ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ।
ଏପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ସସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ରଜ୍ଜିତ ରାୟ ଓ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ର ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ସୁପାରିସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 4 ନୂଆ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ, ତ୍ୱରିତ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ